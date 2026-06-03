Российско-китайский форум "Языки дружбы" пройдет в Пекине 9-10 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российско-китайский форум "Языки дружбы" состоится в Пекине 9–10 июня.
- Форум организуется Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и Китайским народным университетом при поддержке компании "Транснефть".
- Главными темами форума станут российско-китайское образовательное сотрудничество и подготовка межкультурных специалистов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российско-китайский форум "Языки дружбы" состоится в Пекине 9-10 июня, сообщили в пресс-службе сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова.
Мероприятие пройдет в Китайском народном университете 9-10 июня.
Форум организован в рамках перекрестных Годов образования России и Китая Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и Китайским народным университетом при поддержке компании "Транснефть".
В рамках форума состоится научно-практическая конференция "Взаимное обогащение цивилизаций - совместное создание будущего: Российско-китайский диалог языков дружбы".
Участниками форума станут председатель российской части РККДМР, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов председатель китайской части РККДМР, член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
В ходе работы форума на нем выступят преподаватели из Москвы, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Марий Эл, Сахалинской области и других регионов России.
На конференции будут рассмотрены темы российско-китайского образовательного сотрудничества и подготовки межкультурных специалистов. Преподаватели будут обсуждать актуальные проблемы и методики преподавания китайского и русского языков. Составной частью форума является двусторонний конкурс студентов.
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