Российско-китайский форум "Языки дружбы" пройдет в Пекине 9-10 июня

На конференции будут рассмотрены темы российско-китайского образовательного сотрудничества и подготовки межкультурных специалистов. Преподаватели будут обсуждать актуальные проблемы и методики преподавания китайского и русского языков. Составной частью форума является двусторонний конкурс студентов.