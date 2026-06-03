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Пашинян назвал отказ от Карабаха своей самой большой заслугой - РИА Новости, 03.06.2026
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12:09 03.06.2026
Пашинян назвал отказ от Карабаха своей самой большой заслугой

Пашинян назвал отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой.
  • Он заявил, что Ереван вышел из ловушки и передаст следующим поколениям мир, а не продолжающийся конфликт.
  • По его словам, продолжение карабахского движения могло бы привести к потере государственности Армении.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии парламентских выборов заявил, что считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой.
"Самое важное, что произошло: Республика Армения выведена из конфликтной ловушки. Да, я тот человек, который заявлял: "Арцах (армянское название Карабаха - ред.) — это Армения, и точка". Это потому, что я был предан той идее, которой нас кормили 30 лет", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области.
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По его словам, позднее он осознал, что "нельзя передавать этот конфликт и кровоточащую рану из поколения в поколение, а нужно передать мир". Пашинян отметил, что изучил эту проблему и понял, что это "соблазн и ловушка". "У меня хватило смелости сказать: "Мы идем по неверному пути, и мы не должны продолжать карабахское движение (за присоединение Карабаха к Армении - ред)", - заявил Пашинян.
По его словам, сейчас уже установлен мир и на армянско-азербайджанской границе больше не стреляют. "Давайте представим, что произойдет, если мы продолжим карабахское движение. Будут малые и большие войны, будут постоянные жертвы. И что в итоге? В итоге будет потеря государственности Армении. От этого соблазна мы избавились. Я избавил Республику Армения, и считаю это своей величайшей заслугой перед Республикой Армения", - заявил Пашинян.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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