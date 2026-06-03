Пашинян назвал отказ от Карабаха своей самой большой заслугой

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой.

Он заявил, что Ереван вышел из ловушки и передаст следующим поколениям мир, а не продолжающийся конфликт.

По его словам, продолжение карабахского движения могло бы привести к потере государственности Армении.

ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии парламентских выборов заявил, что считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой.

"Самое важное, что произошло: Республика Армения выведена из конфликтной ловушки. Да, я тот человек, который заявлял: "Арцах (армянское название Карабаха - ред.) — это Армения , и точка". Это потому, что я был предан той идее, которой нас кормили 30 лет", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области.

По его словам, позднее он осознал, что "нельзя передавать этот конфликт и кровоточащую рану из поколения в поколение, а нужно передать мир". Пашинян отметил, что изучил эту проблему и понял, что это "соблазн и ловушка". "У меня хватило смелости сказать: "Мы идем по неверному пути, и мы не должны продолжать карабахское движение (за присоединение Карабаха к Армении - ред)", - заявил Пашинян.

По его словам, сейчас уже установлен мир и на армянско-азербайджанской границе больше не стреляют. "Давайте представим, что произойдет, если мы продолжим карабахское движение. Будут малые и большие войны, будут постоянные жертвы. И что в итоге? В итоге будет потеря государственности Армении. От этого соблазна мы избавились. Я избавил Республику Армения, и считаю это своей величайшей заслугой перед Республикой Армения", - заявил Пашинян.

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.