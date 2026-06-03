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Месси стал лауреатом премии принцессы Астурийской - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
14:30 03.06.2026 (обновлено: 14:51 03.06.2026)
Месси стал лауреатом премии принцессы Астурийской

Месси стал лауреатом международной премии принцессы Астурийской в области спорта

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси стал победителем международной премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.
  • На награду претендовали 27 кандидатов из 12 стран, а Месси был номинирован президентом клуба «Ветуста Универсидад де Овьедо Триатлон» Давидом Гонсалесом Алонсо.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси стал победителем международной премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год, сообщается на сайте Фонда принцессы Астурийской.
Отмечается, что на награду также претендовали 27 кандидатов из 12 стран. Месси был номинирован президентом клуба "Ветуста Универсидад де Овьедо Триатлон" Давидом Гонсалесом Алонсо.
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Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на свой шестой ЧМ
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Церемония вручения состоится в октябре. Лауреат получит скульптуру испанского художника Жоана Миро, диплом, значок и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Также он был вызван в национальную сборную на мировое первенство 2026 года, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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