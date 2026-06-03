Месси стал лауреатом премии принцессы Астурийской

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси стал победителем международной премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год, сообщается на сайте Фонда принцессы Астурийской.