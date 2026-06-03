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Гостям ПМЭФ предлагают блюда дореволюционной России и блины с черной икрой - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:12 03.06.2026 (обновлено: 09:16 03.06.2026)
Гостям ПМЭФ предлагают блюда дореволюционной России и блины с черной икрой

Гостям ПМЭФ-2026 предлагают блюда дореволюционной России и блины с черной икрой

© РИА Новости / Ирина ТолстошееваЧёрная икра
Чёрная икра - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Ирина Толстошеева
Чёрная икра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятизвездочные отели в историческом центре Санкт-Петербурга предлагают гостям — участникам ПМЭФ меню с блюдами дореволюционной России.
  • В меню представлены такие блюда, как ладожская форель и жареная утиная грудка, а также десерт Poire Belle-Hélène.
  • В другом отеле в меню есть фирменные блюда с черной икрой, стоимость десяти граммов деликатеса в сочетании с блинами и сметаной составляет от 2,6 до 7 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Пятизвездочные отели в историческом центре Санкт-Петербурга предлагают гостям - участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меню, куда входят такие блюда дореволюционной России, как ладожская форель и десерт из груши, а также блины с черной икрой, рассказали РИА Новости представители гостиниц.
"У нас до 21 июня действует сезонное меню, которое воссоздает предложение блюд в нашей гостинице в сентябре 1914 года", – сказала представитель одного из отелей.
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По ее словам, меню дореволюционной России ориентировано на французскую кухню того времени. В качестве основного блюда на выбор предлагается ладожская форель с цветной капустой по-польски с каперсовым маслом (2,1 тысячи рублей) или жареная утиная грудка с сезонными овощами, соусом Малага и кресс-салатом (2,7 тысячи рублей).
Также в меню входит десерт Poire Belle-Hélène ("груша Прекрасная Елена" в переводе с французского), который получил свое название в связи с парижской премьерой оперетты Жака Оффенбаха "Елена Прекрасная" в 1864 году. Это десерт из груши, сваренной в сиропе и поданной с ванильным мороженым под соусом из горячего шоколада, его стоимость составляет 1,3 тысячи рублей.
В другом отеле неподалеку от Невского проспекта РИА Новости сообщили, что действующее меню исторического ресторана в стиле ар-нуво сохраняет актуальность и в дни проведения ПМЭФ.
Это меню включает, в частности, фирменные блюда с черной икрой. Десять граммов деликатеса в сочетании с блинами и сметаной в зависимости от сорта стоят от 2,6 до 7 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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