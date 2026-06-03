Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ

Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел "Питтсбург" в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.

Во втором сезоне во время своего второго пребывания в "Баффало Сэйбрз" Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в сезоне-2005/06.