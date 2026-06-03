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Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
22:52 03.06.2026
Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ

Возглавляющий "Тампу" Купер впервые в карьере признан лучшим тренером сезона НХЛ

© Фото из общедоступных источниковЛоготип НХЛ
Логотип НХЛ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото из общедоступных источников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Купер, тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал обладателем приза Джека Адамса как лучший тренер НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
  • Под руководством Купера «Тампа» набрала 106 очков и заняла второе место в Атлантическом дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.
  • На приз Джека Адамса также претендовали Дэн Мьюз из «Питтсбург Пингвинз» и Линди Рафф из «Баффало Сэйбрз».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возглавляющий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер стал обладателем приза Джека Адамса, ежегодно вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Победитель определяется по итогам голосования членов Ассоциации журналистов НХЛ. Купер в третий раз стал финалистом премии и впервые стал обладателем награды. Также на приз претендовали Дэн Мьюз из "Питтсбург Пингвинз" и Линди Рафф из "Баффало Сэйбрз".
Под руководством Купера "Тампа" набрала 106 очков, заняла второе место в Атлантическом дивизионе и в девятый раз подряд обеспечила место в плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли команда в первом раунде уступила клубу "Монреаль Канадиенс".
Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел "Питтсбург" в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.
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Во втором сезоне во время своего второго пребывания в "Баффало Сэйбрз" Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в сезоне-2005/06.
В прошлом сезоне приз Джека Адамса получил Спенсер Карбери из "Вашингтон Кэпиталз".
 
ХоккейСпортДжон КуперТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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