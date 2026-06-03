Барбашев стал автором первого русского гола в финале Кубка Стэнли-2026

В составе "Каролины" и "Вегаса" выступают российские хоккеисты: нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин (оба — "Харрикейнз"), а также форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев (оба — "Голден Найтс"). Барбашев стал первым из россиян, кому удалось отметиться голом в финале Кубка Стэнли-2026. Для нападающего "Вегаса" эта шайба шестой в текущем розыгрыше плей-офф и 17-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.