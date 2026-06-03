Барбашев стал автором первого русского гола в финале Кубка Стэнли-2026

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нападающий "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев стал автором первого гола среди российских хоккеистов в финальной серии Кубка Стэнли 2026 года.
03 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
00:25 • Николай Элерс
12:08 • Николай Элерс
32:42 • Джордан Стаал
51:19 • Шейн Гостисбеер
13:28 • Ши Теодор
20:30 • Иван Барбашев
24:35 • Вильям Карллсон
41:21 • Бретт Хауден
56:36 • Томаш Гертл
"Вегас" гостит у "Каролины Харрикейнз" в рамках первого матча серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев отметился голом на 21-й минуте встречи и сделал счет 2:2.
В составе "Каролины" и "Вегаса" выступают российские хоккеисты: нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин (оба — "Харрикейнз"), а также форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев (оба — "Голден Найтс"). Барбашев стал первым из россиян, кому удалось отметиться голом в финале Кубка Стэнли-2026. Для нападающего "Вегаса" эта шайба шестой в текущем розыгрыше плей-офф и 17-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.
После двух периодов игры в Роли счет равный — 3:3.