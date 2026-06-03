Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге

Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге

Гранит Карелии могут использовать при реставрации Петропавловской крепости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Карельский гранит может быть использован при реставрации Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба правительства республики.

Реализация проекта стала основной темой встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с генеральным директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимиром Григорьевым, состоявшейся на полях Петербургского международного экономического форума — 2026.

Как отметил директор учреждения, музей заинтересован в карельском камне для реставрации памятника русского зодчества — Петропавловской крепости и филиалов Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Парфенчиков обсудил с Григорьевым возможность использования при реставрации объекта ЮНЕСКО особого вида гранита — "Рапакиви". К его добыче в Пряжинском районе приступили в 2025 году. Таким же камнем были облицованы стены Петропавловской крепости, когда-то его добывали на побережье Финского залива. Образцы гранита из карельского месторождения делегация республики представила руководству музея.

"Гранит — ключевой материал в архитектуре Санкт-Петербурга. При строительстве исторических зданий в северной столице широко использовали карельский камень. Мы готовы сотрудничать", — приводит пресс-служба слова Парфенчикова.

Он добавил, что это не столько вопрос экономики, сколько престижа и национальной гордости от причастности к сохранению облика Санкт-Петербурга.

В пресс-службе напомнили, что карельский камень из месторождения "Ковадъярви" будут использовать при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Соответствующая договоренность была достигнута на полях ПМЭФ-2025, в котором принимала участие делегация Карелии под руководством Парфенчикова.