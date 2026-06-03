В Госдуме подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний.

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей.

Инициатива о прописке этой нормы в Трудовом кодексе ранее получила поддержку депутатов из нескольких парламентских фракций.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовят и внесут в палату парламента законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний, сообщил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

"Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект - о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов – в следующем созыве Государственной Думы", - сказал Миронов

Он отметил, что родители должны иметь возможность брать выходной день, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном своих детей после окончания 9 или 11 класса. "Многие годы они ждали этого момента, и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети", - считает лидер партии.

Такой выходной, по словам Миронова, должен оплачиваться, как и предоставление оплачиваемого выходного на 1 сентября в День знаний.