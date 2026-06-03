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Хойлунд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:40 03.06.2026 (обновлено: 13:44 03.06.2026)
Хойлунд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи"

Футболист Хойлунд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи" на постоянной основе

© Фото : Пресс-служба "МЮ"Футболист "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд
Футболист Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба "МЮ"
Футболист "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Датский нападающий Расмус Хойлунд перешел в итальянский футбольный клуб «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.
  • Хойлунд был арендован «Наполи» в начале сезона 2025/26 и провел за клуб 44 матча, забив 16 мячей и завоевав Суперкубок Италии.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Датский нападающий Расмус Хойлунд, выступавший за "Наполи" на правах аренды, перешел в итальянский футбольный клуб из "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе, сообщается на сайте "красных дьяволов".
Сумма трансфера не раскрывается. Хойлунд был арендован "Наполи" в начале сезона-2025/26. За итальянский клуб он провел 44 матча, забил 16 мячей и завоевал Суперкубок Италии.
Хойлунду 23 года. Он перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянской "Аталанты" летом 2023 года. Всего в составе английского клуба датчанин провел 95 матчей и забил 26 мячей. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Англии в 2024 году.
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