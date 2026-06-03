Хойлунд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Датский нападающий Расмус Хойлунд перешел в итальянский футбольный клуб «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.
- Хойлунд был арендован «Наполи» в начале сезона 2025/26 и провел за клуб 44 матча, забив 16 мячей и завоевав Суперкубок Италии.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Датский нападающий Расмус Хойлунд, выступавший за "Наполи" на правах аренды, перешел в итальянский футбольный клуб из "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе, сообщается на сайте "красных дьяволов".
Сумма трансфера не раскрывается. Хойлунд был арендован "Наполи" в начале сезона-2025/26. За итальянский клуб он провел 44 матча, забил 16 мячей и завоевал Суперкубок Италии.
Хойлунду 23 года. Он перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянской "Аталанты" летом 2023 года. Всего в составе английского клуба датчанин провел 95 матчей и забил 26 мячей. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Англии в 2024 году.
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