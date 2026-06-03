Хойлунд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Датский нападающий Расмус Хойлунд, выступавший за "Наполи" на правах аренды, перешел в итальянский футбольный клуб из "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе, сообщается на сайте "красных дьяволов".