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Тарпищев оценил шансы на российский женский финал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
19:48 03.06.2026
Тарпищев оценил шансы на российский женский финал "Ролан Гаррос"

Тарпищев назвал шансы на российский женский финал "Ролан Гаррос" реальными

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шансы на то, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся в финале Открытого чемпионата Франции, вполне реальны, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
  • В среду Диана Шнайдер выиграла в четвертьфинале у первой ракетки мира Арины Соболенко и теперь встретится с Майей Хвалиньской из Польши в полуфинале.
  • В другом полуфинале «Ролан Гаррос» встретятся россиянка Мирра Андреева и Марта Костюк из Украины.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Андрей Симоненко. Шансы на то, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся в финале Открытого чемпионата Франции, вполне реальны, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В среду Шнайдер, посеянная под 25-м номером, выиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в Париже у первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Теперь ей предстоит встреча со 114-й теннисисткой мировой классификации Майей Хвалиньской из Польши. В другом полуфинале "Ролан Гаррос" встретятся россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Марта Костюк (15) из Украины.
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"Вполне шансы есть на российский финал, - сказал Тарпищев. - Хотя Мирра проиграла последние два матча украинским теннисисткам (Костюк и Элине Свитолиной – ред.), я думаю, ей по силам выиграть в полуфинале. Тем более что в четвертьфинале (против румынки Сораны Кырсти) я впервые увидел в исполнении Андреевой взрослый теннис. Это был один из лучших ее матчей. Она знала, как прижать, плотно сыграть, когда отыграть, ее нервная система не "танцевала". Логика игры была от а до я как у взрослого игрока".
В полуфинальном матче между Шнайдер и Хвалиньской большую роль сыграет психология, отметил собеседник агентства. "Важно, как сработает нервная система что у одной, что у другой, потому что обе не играли раньше в полуфиналах Большого шлема. Важен будет даже хороший сон перед днем матча. Если с нервами будет все в порядке, Шнайдер должна выиграть. И с позиции игры, если обе будут абсолютно свежие, Диана посильнее. Для нее не так будет опасна разнообразная игра соперницы, так как Шнайдер любит играть по восходящему мячу, и разнообразие будет нивелироваться", - сказал глава федерации.
Тарпищев отметил, что Соболенко в матче со Шнайдер подвела нервная система. "При счете 6:3, 4:1 и потом 5:3 она рано поверила в победу, я думаю. А в третьем сете Арина стала пытаться держать мяч в игре, била в середину корта. То есть нервы оказались не железными. Вдобавок был ветер, а он имеет значение, когда начинаешь осторожничать, мяч не быстро летит. С середины же корта Диана играла очень разнообразно и была хозяйкой положения, управляла розыгрышем очка", - заключил президент ФТР.
В истории Открытого чемпионата Франции было два российских финала. В 2004 году чемпионский титул разыграли Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, а в 2009-м - Светлана Кузнецова и Динара Сафина.
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ТеннисСпортШамиль ТарпищевАнастасия МыскинаЕлена ДементьеваФедерация тенниса России (ФТР)Ролан ГарросДиана ШнайдерМирра АндрееваАрина Соболенко
 
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