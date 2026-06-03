Тарпищев оценил шансы на российский женский финал "Ролан Гаррос"

В полуфинальном матче между Шнайдер и Хвалиньской большую роль сыграет психология, отметил собеседник агентства. "Важно, как сработает нервная система что у одной, что у другой, потому что обе не играли раньше в полуфиналах Большого шлема. Важен будет даже хороший сон перед днем матча. Если с нервами будет все в порядке, Шнайдер должна выиграть. И с позиции игры, если обе будут абсолютно свежие, Диана посильнее. Для нее не так будет опасна разнообразная игра соперницы, так как Шнайдер любит играть по восходящему мячу, и разнообразие будет нивелироваться", - сказал глава федерации.