На стенде Дагестана на ПМЭФ представили чемпионские пояса бойцов ММА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Чемпионские пояса бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера Султан-Ахмеда Ибрагимова, а также макет Кремля и золотой сервиз представлены на стенде республики Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

В одной из витрин представлен письменный набор "Кремль", в который входит перекидной календарь на платформе с миниатюрными кремлевскими башенками, в одну из них встроены часы. Кроме того, гости стенда могут полюбоваться золотым сервизом.