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На стенде Дагестана на ПМЭФ представили чемпионские пояса бойцов ММА - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:10 03.06.2026
На стенде Дагестана на ПМЭФ представили чемпионские пояса бойцов ММА

РИА Новости: стенд Дагестана на ПМЭФ показал пояса бойцов ММА и макет Кремля

© РИА НовостиСтенд Дагестана на ПМЭФ
Стенд Дагестана на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде республики Дагестан на ПМЭФ представлены чемпионские пояса бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера Султан-Ахмеда Ибрагимова.
  • На стенде также показали макет Кремля, золотой сервиз и макет, презентующий концепцию комплексного развития центра Махачкалинско-Каспийской агломерации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Чемпионские пояса бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера Султан-Ахмеда Ибрагимова, а также макет Кремля и золотой сервиз представлены на стенде республики Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиСтенд Дагестана на ПМЭФ
Стенд Дагестана на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Стенд Дагестана на ПМЭФ
Стенд республики украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками. На нем можно увидеть чемпионские пояса Нурмагомедова, Махачева и Ибрагимова. Каждый из них сопровождает табличка, в которой указано, когда и где завоевана награда.
В одной из витрин представлен письменный набор "Кремль", в который входит перекидной календарь на платформе с миниатюрными кремлевскими башенками, в одну из них встроены часы. Кроме того, гости стенда могут полюбоваться золотым сервизом.
© РИА НовостиСтенд Дагестана на ПМЭФ
Стенд Дагестана на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Стенд Дагестана на ПМЭФ
Там также установлен макет, презентующий концепцию комплексного развития центра Махачкалинско-Каспийской агломерации.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Хабиб НурмагомедовИслам МахачевРеспублика ДагестанСмешанные боевые искусства (ММА)
 
 
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