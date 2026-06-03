На стенде Дагестана на ПМЭФ представили чемпионские пояса бойцов ММА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стенде республики Дагестан на ПМЭФ представлены чемпионские пояса бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера Султан-Ахмеда Ибрагимова.
- На стенде также показали макет Кремля, золотой сервиз и макет, презентующий концепцию комплексного развития центра Махачкалинско-Каспийской агломерации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Чемпионские пояса бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера Султан-Ахмеда Ибрагимова, а также макет Кремля и золотой сервиз представлены на стенде республики Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиСтенд Дагестана на ПМЭФ
© РИА Новости
Стенд Дагестана на ПМЭФ
Стенд республики украшен золотыми крыльями, макетом земного шара и парящими облаками. На нем можно увидеть чемпионские пояса Нурмагомедова, Махачева и Ибрагимова. Каждый из них сопровождает табличка, в которой указано, когда и где завоевана награда.
В одной из витрин представлен письменный набор "Кремль", в который входит перекидной календарь на платформе с миниатюрными кремлевскими башенками, в одну из них встроены часы. Кроме того, гости стенда могут полюбоваться золотым сервизом.
© РИА НовостиСтенд Дагестана на ПМЭФ
© РИА Новости
Стенд Дагестана на ПМЭФ
Там также установлен макет, презентующий концепцию комплексного развития центра Махачкалинско-Каспийской агломерации.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.