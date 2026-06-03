В Дагестане в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане произошло ДТП с участием трех транспортных средств: «Лада Приора», «Лада Калина» и грузовая фура.
- Двое взрослых погибли, шесть человек, в том числе трое детей, пострадали.
МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Двое взрослых погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане, пострадали еще шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р-215 Махачкала - Астрахань, не доезжая до населенного пункта Люксембург, произошло ДТП с участием трех транспортных средств: "Лада Приора", "Лада Калина" и грузовая фура. Погибли двое взрослых. Пострадавших шесть человек, в том числе троих детей, направили в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние детей тяжелое, у остальных – средней тяжести.
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14 октября 2025, 16:46