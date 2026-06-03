Александр Беглов: ПМЭФ остается ключевым событием для экономики Петербурга

Все крупные проекты, реализованные в Санкт-Петербурге за последние десятилетия, зарождались на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что форум дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями городских предприятий. Петербург планирует в рамках форума подписать несколько десятков соглашений, направленных на реализацию инфраструктурных проектов и развитие современных технологий, а также на сохранение исторических памятников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

– Александр Дмитриевич, как город готовился к проведению Петербургского международного экономического форума? Готова ли городская инфраструктура к приему участников и гостей?

– На маршрутах следования участников ПМЭФ мы обновили озеленение территории. Привели в надлежащее состояние дороги, в том числе Петербургское шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и переулок Пирогова, прилегающий к Вознесенскому проспекту. На год раньше срока выполнили поручение президента России по строительству транспортной развязки трассы М-11 "Нева", соединив ее напрямую с аэропортом "Пулково". Фактически, открыта новая подъездная автомобильная дорога к главной воздушной гавани Петербурга.

Традиционно на площадке КВЦ "Экспофорум" организована экспозиционно-деловая зона "Санкт-Петербург" с представлением масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Город представит участникам форума свою деловую программу наряду с федеральной деловой программой ПМЭФ. Северная столица организует 20 тематических дискуссионных сессий, соответствующих главной теме форума 2026 года "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Они состоятся в региональной экспозиционно-деловой зоне и будут нацелены на реализацию задач, закрепленных в Стратегии развития города до 2035 года и нашей программе "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года".

– Были ли в этом году усилены меры безопасности в КВЦ "Экспофорум" и на объектах городской инфраструктуры, в аэропорту и на вокзалах? Принимались ли дополнительные меры безопасности?

– У Петербурга большой опыт проведения мероприятий самого высокого уровня, ключевое требование к которым – безопасность глав государств и всех участников. Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие. Со 2 по 6 июня запрещена остановка на некоторых улицах в центре города по маршруту легкоатлетического забега ПМЭФ и у объектов размещения участников. Часть улиц в центре Петербурга будет недоступна для движения транспорта. Также, в соответствии с решением Оперативного штаба Санкт-Петербурга, на территории города запрещено использование беспилотных летательных аппаратов, движение на водных мотоциклах (гидроциклах) и маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации. А на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов с 00.00 часов 3 июня до 16.00 7 июня действует запрет на движение и парковку средств индивидуальной мобильности.

– Действуют ли в этом году на площадке ПМЭФ какие-либо противоэпидемические меры? Сохранятся ли требования по сдаче ПЦР-теста?

– Обязательно будут действовать, это важная часть подготовки форума. Мы вводили усиленные меры на фоне пандемии COVID-19, сейчас учитываем новые угрозы. Участники и гости ПМЭФ прибывают с разных континентов, находятся в самолетах с разными людьми. На входе в КВЦ "Экспофорум" будет организована бесконтактная термометрия. Лица с повышенной температурой (37,1 градуса и выше) допускаться на форум не будут. Для персонала предусмотрены и другие фильтры, в том числе – ежедневный визуальный осмотр.

В самом "Экспофоруме" перед началом ПМЭФ проведена дезинфекция с контролем эффективности и безопасности. Общие места и контактные поверхности во время форума будут обрабатываться не реже одного раза в четыре часа. Конференц-залы и другие помещения обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха. Требования по сдаче ПЦР-теста сохраняются только на мероприятия с участием президента России. Всего развернуты 42 пункта забора проб биологического материала, в том числе в аэропорту "Пулково", в гостиницах для проживания участников ПМЭФ, непосредственно на площадках форума.

– Сколько участников ожидается на ПМЭФ-2026? Делегации из каких стран примут участие в форуме в этом году? Какие страны будут представлены на высоком уровне?

– ПМЭФ остается ключевой экспертной международной площадкой. Год назад в его мероприятиях приняли участие более 24 200 человек из 144 стран мира. Уверен, что и предстоящий форум вновь соберет авторитетный состав, включая официальные делегации, деятелей российского и международного бизнес-сообщества, представителей органов власти, политических и общественных организаций. За неделю до старта форума организаторы получили подтверждения от представителей более 130 стран и территорий. Страной-гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМЭФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников – делегации из КНР, ОАЭ, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки. В составах делегаций – более 50 послов дружественных стран, аккредитованных в России, в том числе посол КНДР. Ряд государств будут представлены главами и членами правительств. Например, ожидается, что делегацию органов власти Колумбии федерального и муниципального уровней, а также представителей бизнес-структур страны возглавит министр сельского хозяйства Колумбии.

– Ожидается ли в этом году участие делегаций из США и европейских стран?

– Это первый ПМЭФ после встречи глав России и США на Аляске. По данным Росконгресса, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил в Петербург своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях форума. В том числе, в сессии "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и Фонд Росконгресс проведут бизнес-диалог "Россия-США" для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

Представители германского бизнеса устами одного из руководителей германо-российской внешнеторговой палаты впервые за несколько лет заявили о желании принять участие в ПМЭФ. Здравомыслящие люди понимают, что мир меняется. Пристально следят за выступлениями президента России, за ходом специальной военной операции. На наших глазах начинается подготовка к следующему периоду в международной политике, который начнется сразу после завершения СВО.

– Какие у вас ожидания от очередного ПМЭФ? Что он даст Петербургу помимо заключения соглашений? Какие сферы в городе получат новый импульс развития?

– Два года подряд сумма подписанных соглашений на ПМЭФ превышала у Петербурга триллион рублей. И это были не просто суммы. За ними следовали конкретные – и позитивные для Петербурга – экономические результаты: 137% – накопительный прирост индекса физического объема инвестиций в город за последние пять лет, ВРП по итогам 2024 года вырос у города на 8,4%. В 2025 году мы вышли на исторический максимум инвестиций в основной капитал предприятий – один триллион 745 миллиардов рублей. После такого роста для нас главное – удержать завоеванные позиции. И наш подход отвечает вызовам времени, непростым реалиям сегодняшнего дня. Но Петербург с его диверсифицированной экономикой даже в этих условиях обладает компетенциями, востребованными на федеральном уровне. Продолжает привлекать частные и государственные инвестиции в мегапроекты, важные для всей страны.

ПМЭФ остается ключевым событием для экономики города. Дает уникальную возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями и инновациями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал, показать гостям нашу культуру и достопримечательности, обсудить новые проекты и привлечь к ним внимание инвесторов. Все, что появилось в Петербурге за последние десятилетия, проходило через площадку форума. В том числе Западный скоростной диаметр, международный терминал аэропорта "Пулково", новый футбольный стадион "Зенита", музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте и другие замечательные проекты, реализованные городом при поддержке нашего президента.

– Сколько соглашений и на какую сумму город планирует подписать на ПМЭФ-2026? Какие будут наиболее значимые из них?

– Ежегодно город заключает множество деловых соглашений. На ПМЭФ-2024 мы создали очень серьезный задел в инфраструктуре. По итогам ПМЭФ-2025 – обеспечили рекордный прирост научно-производственного потенциала. В соглашениях этого года оба вектора планируем сохранить. К подписанию запланированы несколько десятков соглашений. Примерно треть направлена на развитие инноваций, современных технологий и передовой промышленности, еще треть – на реализацию инфраструктурных проектов в транспорте, культуре и других сферах. Наиболее значимыми для Петербурга на этот раз станут те, которые привлекают частные инвестиции в объекты нашего богатейшего историко-культурного наследия. Их будет несколько.

– Инвесторы из каких стран сейчас приходят в Северную столицу? Какие сферы им наиболее интересны? Сохраняется ли в целом интерес к Петербургу со стороны иностранных инвесторов?

– У Петербурга на ПМЭФ всегда две главные задачи. Экономическая – создать задел на будущее новыми контрактами, соглашениями о намерениях и переговорами. И политическая – достойно представить город миру. Иностранные инвесторы долгое время были для нас частью решения первой задачи. Но среди тех, с кем город подписывал соглашения на ПМЭФ в последние годы, иностранцев не было. И тем не менее в 2024 и 2025 годах нам удалось преодолеть планку в один триллион рублей. Безусловно, Петербург развивает совместный бизнес с Беларусью, другими представителями ЕврАзЭС и СНГ, Китаем, некоторыми арабскими государствами. Но львиную долю ресурсов развития все последние годы мы получали изнутри страны, а не извне. Деньги у отечественного бизнеса есть. Сегодня иностранные инвесторы – скорее, часть аудитории, на которую мы работаем при решении второй, политической задачи. Интерес зарубежных деловых кругов мы видим, ведем с ними и переговоры, и торговлю.

Для нас очень важно на каждом ПМЭФ упорно и последовательно представлять Петербург миру самым наилучшим образом. Рассказывать о наших преимуществах и созданных для бизнеса преференциях. Северная столица остается выгодным транзитным центром. Одним из лидеров страны в науке, инновациях. Городом с мощным промышленным потенциалом, передовой образовательной базой и квалифицированными кадрами.

– Каким будет стенд Петербурга? Какие инвестпроекты представит город? Какие их них наиболее значимые?

– Ключевая идея концепции – "Санкт-Петербург передовой и первый. Лучший город земли с 1703 года". Она отражает феномен Петербурга, органичный синтез двух начал: бережного сохранения бесценного исторического наследия и динамичного развития как современного мегаполиса.

Наша экспозиция демонстрирует важность и продуктивность этого диалога времен для Петербурга – и перекликается с актуальной повесткой ПМЭФ-2026. Центральная тема: "Санкт-Петербург – столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции". Раскрывается она через презентацию инвестпроектов и достижений передовой промышленности города. Прежде всего, опорных отраслей – судостроения, автопрома, беспилотных систем, роботизированной техники. Завтрашний день Петербурга представят макеты всесезонного туристического курорта "Санкт-Петербург Марина", моста в составе ШМСД, приспособленного комплекса Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты" для современного использования, трамвайной линии по маршруту "Славянка – железнодорожная станция Царское Село – Кампус СПбГУ – инновационный научно-технологический центр "Невская Дельта".

Этот год объявлен президентом России Годом единства народов России, а в Петербурге этот год официально объявлен Годом петербургской культуры. В этой связи экспозиция города отразит ключевые темы года: укрепление дружбы, мира и согласия между всеми народами нашей многонациональной страны, а также многообразие талантов, рожденных Петербургом.

– Какую культурную программу подготовил Петербург для участников и гостей ПМЭФ? Будет ли концерт на Дворцовой площади? Кто выступит на этом концерте?

– По традиции насыщенную деловую программу ПМЭФ сопровождает фестиваль культуры "Петербургские сезоны". В 2026 году организаторы форума при поддержке города и ведущих учреждений культуры подготовили десятки событий – концертов, премьер, выставок, экскурсий, мероприятий современных форматов. Среди важных для нас выставочных проектов отмечу масштабную экспозицию "Русский императив" в Музейно-выставочном комплексе "Манеж". Она открылась 8 мая и посвящена осмыслению военной истории России. Заслуживают внимания выставки "Балет. Земные боги" и "В мастерской театрального художника" в Театральном музее и Шереметьевском дворце.

В культурную программу ПМЭФ вошли десятки театральных постановок ведущих петербургских театров – Театра эстрады имени Аркадия Райкина, Театра музыкальной комедии, Академического театра комедии имени Н.П. Акимова, проекты Центра современной хореографии "Каннон Данс". Одним из центральных культурных событий для участников форума станет показ оперы "Тамерлан" на сцене Мариинского театра 4 июня.

Особое место в программе фестиваля займут события, приуроченные к Пушкинскому дню России. В дни проведения ПМЭФ запланированы спектакли, концерты и культурные мероприятия, связанные с наследием Александра Сергеевича Пушкина. Также делегатов и гостей форума будут ждать в Кронштадте и Старой Ладоге.

В музейно-историческом парке "Остров фортов" пройдет музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта". В его программе – концерты, семейные активности, мастер-классы, гастрономические проекты и экскурсии с погружением в эпоху Петра I.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня. Традиционно он объединит участников форума, жителей и гостей Петербурга. На главной сцене выступят международный симфонический оркестр БРИКС, лауреаты премии "Золотой граммофон", российские исполнители популярной музыки и звезды мировой эстрады. Завершится программа 6 июня серией крупных культурных событий, среди которых торжественные мероприятия, посвященные 260-летию Гатчинского дворца.

– Александр Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о развитии туристической отрасли Северной столицы. Сколько туристов ожидают в Петербурге в этом году, и ожидается ли рост турпотока по сравнению с 2025 годом? Много ли зарубежных туристов ждет город в этом году?

– С учетом динамики первых месяцев 2026 года город рассчитывает принять на 5% больше гостей. Это устойчивый показатель стабильного роста. Напомню, что по итогам прошлого года турпоток в Петербург увеличился на 7% и составил порядка 12,5 миллиона с учетом всех средств размещения. Город продуктивно поработал, чтобы добиться таких результатов. Прежде всего, нам удалось заинтересовать соотечественников, уже видевших наши музеи, дворцы и парки, объектами новой туристской географии. Главный из них – безусловно, Кронштадт. Сейчас мы завершаем его модернизацию на основе президентского проекта "Остров Фортов". Для посещения всех его достопримечательностей уже не хватит и целого дня, особенно если приехать туда с детьми. В прошлом году Кронштадт принял 5 миллионов гостей, а после завершения реставрации фортов "Петр I", "Александр I" и "Кроншлот" их станет еще больше.

Мы не просто насытили городской календарь интересными событиями, но еще и составляем его таким образом, чтобы в Петербурге было интересно не только в белые ночи, а фактически в любое время года. Важным вкладом в уход от сезонности стало развитие делового туризма. Общее количество конгрессов и выставок увеличилось более чем в два раза, с 343 в 2017 году до 760 в 2025-м.

Среди стран ближнего зарубежья чаще других к нам едут гости из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, среди стран дальнего зарубежья традиционно выделяются Китай, Иран, Турция, Индия. Арабские страны, Китай, Юго-Восточная Азия – наш главный резерв в туризме. Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений 8 стали доступны в прошлом году. Среди них – узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум. В 2026 году к ним добавилась Касабланка (Марокко). В 2025 году пассажиропоток на международных направлениях аэропорта "Пулково" вырос до 4,9 миллиона человек из 20,7 миллиона перевезенных за год.

Отдельное важное направление – новые межрегиональные маршруты со стартом из Петербурга. После запуска ВСМ достопримечательности Великого Новгорода – северной столицы Руси – окажутся в получасе езды от Петербурга. Мы уже обсуждаем перспективы совместных действий. Недавно совместно с Русской православной церковью договорились о реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта "Великий русский северный путь". Он объединит 12 регионов России в статусе первого национального туристического маршрута протяженностью более 5 000 километров.

– Вы недавно докладывали президенту России о планах по строительству пяти мостов. Сейчас уже полным ходом идет строительство Большого Смоленского моста, скоро начнется строительство моста в составе Широтной магистрали скоростного движения. Когда начнется строительство Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, моста в составе КАД-2?

– По поручению президента России мы работаем над развитием Санкт-Петербургского транспортного узла. Укрепляем транспортный каркас нашей агломерации с Ленинградской областью. Этими планами предусмотрено строительство пяти новых мостов через реку Неву. Среди них – Большой Смоленский мост, Ново-Адмиралтейский мост, мостовые переходы в составе ШМСД, КАД-2 и перспективной вылетной магистрали М-7. Большой Смоленский мост строим с опережением графика, он готов на 80%. Первый камень в основание моста ШМСД закладываем 3 июня в рамках ПМЭФ-2026. Уже подписан контракт с тем же подрядчиком, который строит Большой Смоленский мост. Третьей, очень важной для нас переправой через Неву, будет мост в городе Отрадное Ленинградской области в составе КАД-2. Сегодня между мостом в Кировске и Вантовым мостом в составе действующей КАД – порядка 40 километров, и ни одной постоянной переправы. Из-за этого наш вантовый мост работает с большими перегрузками. Запуск первого участка КАД-2 от Кузьмолово до трассы "М-11" Нева поможет решить эту проблему, отведет часть трафика в Отрадное. Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил ввод первой части КАД-2 в 2031 году одновременно с нашей Широтной магистралью. Конкретные сроки начала строительства Ново-Адмиралтейского и Арсенального мостов зависят, прежде всего, от позиции инвесторов. Но ПМЭФ-2026 может внести ясность в очередность их проектирования. Интересам города по развитию пятой технологической долины совместно с "Сириусом" на Васильевском острове – соответствует более высокий приоритет Ново-Адмиралтейского моста.

– Началась ли подготовка к реализации проекта строительства двух новых небоскребов: "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3"? Когда предположительно начнется их строительство и сколько лет оно займет?

– Башня "Лахта центра" – самое высокое здание Европы, – уже стала одним из неофициальных символов Петербурга XXI века и важным объектом новой туристской географии. На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о строительстве двух новых доминант по соседству. Проект был представлен президенту России. В начале мая 2026 года для многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3" утвержден проект планировки с проектом межевания территории. Согласованы схемы их подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Город предоставил инвестору земельный участок под строительство Энергоцентра с газовой котельной, центральным тепловым пунктом, хладоцентром.

Новый деловой центр в Лахте во многом определит будущее Петербурга. Он отвечает нашей логике развития города. Мы получим вместо бывшей окраины современный "сити" с новыми рабочими местами, деловыми пространствами, культурными, спортивными и общественными зонами. Уверен, новая Лахта с башнями "Газпрома" станет предметом гордости для всех горожан. А в нынешних реалиях – еще и символом стойкости Северной столицы и всей России.

– В начале апреля этого года было выдано разрешение на реставрацию и приспособление для современного использования Конюшенного ведомства – объекта культурного наследия федерального значения. Когда начнутся работы по реставрации? Когда этот комплекс наконец смогут посетить жители и гости Петербурга?

– Инвестор больше всех заинтересован в скорейшем, но качественном восстановлении этого комплекса. По условиям нашей программы "Рубль за метр" льготная аренда в таком размере будет установлена только после завершения и официальной приемки всех работ. Город, со своей стороны, будет оказывать содействие и тщательно контролировать все этапы. Первый из них после выдачи разрешения КГИОП на реставрацию и приспособление под современное использование – неотложные противоаварийные мероприятия. Они уже готовятся. Устраивается бытовой городок, уточняются условия подъезда строительной техники с учетом существующей парковки на Конюшенной площади. Получены технические условия для присоединения к городским сетям инженерного обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго", ГУП "Водоканал", АО "ПетербургГаз".

Проект архитектурного бюро "Студия 44" – бережный и качественный. Он получил все необходимые согласования, в том числе – на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Исторические пространства галерей со сводами сохраняются и не перегораживаются. Входы в Конюшенное ведомство будут организованы через пять исторических павильонов. Это обеспечит связь комплекса с окружающей городской средой и сквозной проход от набережной Мойки к Конюшенной площади, а также от Конюшенного переулка к Театральному и Мало-Конюшенному мостам. Для нас очень важно, что инвестор также взял на себя обязательство восстановить фасады и кровли церкви Спаса Нерукотворного Образа – она является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля комплекса.

Капиталовложения потребуются значительные. После завершения реставрации для жителей и гостей Петербурга будет доступна новая точка притяжения, где сконцентрируется множество различных городских событий – культурных мероприятий, форумов, кинопоказов, концертов, выставок, гастрономических фестивалей и ярмарок.

– Киностудия "Ленфильм" недавно была передана в собственность Петербурга. Сообщалось, что "Ленфильм" станет центром патриотического и исторического кино, и что он будет развиваться исключительно в интересах кинопроизводства. Готов ли уже план развития "Ленфильма"? Когда начнется реставрация и ремонт зданий, модернизация киностудии?

– Президент России поддержал предложение ветеранов студии, наш совместный с министерством культуры план развития "Ленфильма" как центра патриотического и исторического кино. Это очень большая ответственность. На новом этапе истории мы хотим вернуть киностудию на лидерские позиции в отечественной киноиндустрии. Возродить славные традиции "Ленфильма", его ленинградский-петербургский характер. Мы представили стратегию развития киностудии до 2030 года. Чтобы восстановить статус ведущего центра национального кинематографа, необходимо обеспечить на "Ленфильме" полный цикл кинопроизводства, от создания сценариев до постпродакшна.

Для нас очень важно сразу, с первых же шагов формировать устойчивую систему производства "наших" фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России. По сюжетам важных исторических событий, о людях и образцовых примерах для подражания — от основания Руси до подвигов героев СВО. Часть этой работы – развитие "Ленфильма" в качестве культурно-выставочного центра для проведения выставок патриотической направленности, организации кинопоказов с последующим обсуждением в формате открытого диалога, для проведения ежегодных фестивалей военного кино, дней памяти, тематических вечеров в Музее киностудии. Другая обязательная составляющая стратегии – образовательное направление. Мы видим "Ленфильм" городской, а затем общероссийской и международной платформой для поддержки талантливых дебютантов.

Безусловно, для полного раскрытия исторического потенциала "Ленфильма" и превращения киностудии в современный центр кинопроизводства полного цикла необходимы комплексная модернизация и расширение технической базы в соответствии с актуальными требованиями индустрии. Такой план разработан, он охватывает всю инфраструктуру "Ленфильма" – от центральных павильонов и административных зданий до производственных площадок в Ленинградской области.

Историческому комплексу на Петроградской стороне потребуются ремонт и реставрация. Прежде всего, памятникам, находящимся под охраной государства. Соответствующие задачи перед КГИОП уже поставлены. Сейчас совместно с Минкультуры последовательно реализуем план финансового оздоровления студии. При передаче акций городу были актуализированы все ее задолженности. Есть понимание, как и в какие сроки эти долги гасить.