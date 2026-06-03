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Беглов рассказал о культурной программе для участников и гостей ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
09:16 03.06.2026
Беглов рассказал о культурной программе для участников и гостей ПМЭФ-2026

Беглов: деловую программу ПМЭФ сопровождает фестиваль "Петербургские сезоны"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» сопровождает деловую программу Петербургского международного экономического форума.
  • В культурную программу ПМЭФ вошли десятки театральных постановок, центральным событием станет показ оперы «Тамерлан» на сцене Мариинского театра 4 июня.
  • Кульминацией фестиваля станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня с участием международного симфонического оркестра БРИКС, лауреатов премии «Золотой граммофон», российских исполнителей популярной музыки и звезд мировой эстрады.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Деловую программу Петербургского международного экономического форума сопровождает фестиваль культуры "Петербургские сезоны", в рамках которого проходят концерты, выставки, экскурсии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов.
"По традиции насыщенную деловую программу ПМЭФ сопровождает фестиваль культуры "Петербургские сезоны". В 2026 году организаторы форума при поддержке города и ведущих учреждений культуры подготовили десятки событий – концертов, премьер, выставок, экскурсий, мероприятий современных форматов. До 6 июня они охватят ключевые площадки города и Ленинградской области", - сказал он.
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Беглов сообщил, что в культурную программу ПМЭФ вошли десятки театральных постановок ведущих петербургских театров. Одним из центральных культурных событий для участников форума станет показ оперы "Тамерлан" на сцене Мариинского театра 4 июня.
По его словам, особое место в программе фестиваля займут события, приуроченные к Пушкинскому дню России. В дни проведения ПМЭФ запланированы спектакли, концерты и культурные мероприятия, связанные с наследием Александра Пушкина.
"Кульминацией фестиваля станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня. Традиционно он объединит участников форума, жителей и гостей Петербурга. На главной сцене выступит международный симфонический оркестр БРИКС, лауреаты премии "Золотой граммофон", российские исполнители популярной музыки и звезды мировой эстрады", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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