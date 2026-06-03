Беглов рассказал о культурной программе для участников и гостей ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Деловую программу Петербургского международного экономического форума сопровождает фестиваль культуры "Петербургские сезоны", в рамках которого проходят концерты, выставки, экскурсии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов.

"По традиции насыщенную деловую программу ПМЭФ сопровождает фестиваль культуры "Петербургские сезоны". В 2026 году организаторы форума при поддержке города и ведущих учреждений культуры подготовили десятки событий – концертов, премьер, выставок, экскурсий, мероприятий современных форматов. До 6 июня они охватят ключевые площадки города и Ленинградской области", - сказал он.