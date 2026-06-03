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ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:17 03.06.2026
ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов

Беглов: ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников и останется ключевой экспертной площадкой, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
  • Страной-гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия, а в деловой программе запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США.
  • Подтверждения участия в форуме получены от представителей более 130 стран и территорий, включая делегации из КНР, ОАЭ, Египта и других государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников, он остается ключевой экспертной площадкой, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"ПМЭФ остается ключевой экспертной международной площадкой. Год назад в его мероприятиях приняли участие более 24200 человек из 144 стран мира. Уверен, что и предстоящий форум вновь соберет авторитетный состав, включая официальные делегации, деятелей российского и международного бизнес-сообщества, представителей органов власти, политических и общественных организаций", - сказал Беглов.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ПМЭФ-2026: что это за форум, даты, программа, как туда попасть
21 мая, 19:19
За неделю до старта форума организаторы получили подтверждения от представителей более 130 стран и территорий. Страной - гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМЭФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников - делегации из КНР, ОАЭ, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки.
В составах делегаций более 50 послов дружественных стран, аккредитованных в России, в том числе посол КНДР. Ряд государств будут представлены главами и членами правительств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов оценил роль ПМЭФ для экономики Петербурга
05:26
 
ПМЭФ-2026Латинская АмерикаСанкт-ПетербургСШААлександр БегловБРИКСШОССНГ
 
 
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