ПМЭФ-2026 вновь соберет авторитетный состав участников, заявил Беглов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников и останется ключевой экспертной площадкой, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- Страной-гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия, а в деловой программе запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США.
- Подтверждения участия в форуме получены от представителей более 130 стран и территорий, включая делегации из КНР, ОАЭ, Египта и других государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году вновь соберет авторитетный состав участников, он остается ключевой экспертной площадкой, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"ПМЭФ остается ключевой экспертной международной площадкой. Год назад в его мероприятиях приняли участие более 24200 человек из 144 стран мира. Уверен, что и предстоящий форум вновь соберет авторитетный состав, включая официальные делегации, деятелей российского и международного бизнес-сообщества, представителей органов власти, политических и общественных организаций", - сказал Беглов.
За неделю до старта форума организаторы получили подтверждения от представителей более 130 стран и территорий. Страной - гостем ПМЭФ-2026 выступит Королевство Саудовская Аравия. В деловой программе ПМЭФ запланированы бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, США. Среди подтвержденных участников - делегации из КНР, ОАЭ, Египта, Лаоса, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы, Монголии, стран Латинской Америки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.