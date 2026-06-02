Представители Вьетнама и Мьянмы примут участие в открытии ПМЭФ-2026

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый заместитель премьера Вьетнама Фам Зя Тук и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.