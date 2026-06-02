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Представители Вьетнама и Мьянмы примут участие в открытии ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:09 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Представители Вьетнама и Мьянмы примут участие в открытии ПМЭФ-2026

Ушаков: представители Вьетнама и Мьянмы примут участие в открытии ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума.
  • ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый заместитель премьера Вьетнама Фам Зя Тук и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Церемония открытия форума состоится в четверг, 4 июня. В церемонии открытия примут участие первый заместитель премьер-министра Вьетнама и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и ряд других представителей", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ВьетнамМьянмаРоссияЮрий Ушаков
 
 
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