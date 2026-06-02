Представители Вьетнама и Мьянмы примут участие в открытии ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума.
- ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый заместитель премьера Вьетнама Фам Зя Тук и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со примут участие в церемонии открытия Петербургского международного экономического форума, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.