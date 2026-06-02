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Американская делегация впервые за много лет примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:05 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Американская делегация впервые за много лет примет участие в ПМЭФ

Ушаков: участие в ПМЭФ примет официальная американская делегация

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальная американская делегация впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Делегацию возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
  • Родни Кук выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые на несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком", - сказал Ушаков журналистам.
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"Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали с 2017-18 года", - добавил Ушаков.
Он отметил, что Родни Кук выступит на тематической сессии "Россия и США. Диалог культур", где также запланированы выступления худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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