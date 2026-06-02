Американская делегация впервые за много лет примет участие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальная американская делегация впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Делегацию возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

Родни Кук выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур».

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые на несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком", - сказал Ушаков журналистам.

"Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали с 2017-18 года", - добавил Ушаков.