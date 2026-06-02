Американская делегация впервые за много лет примет участие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальная американская делегация впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
- Делегацию возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
- Родни Кук выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали с 2017-18 года", - добавил Ушаков.
Он отметил, что Родни Кук выступит на тематической сессии "Россия и США. Диалог культур", где также запланированы выступления худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.