Путин после заседания ПМЭФ побеседует с заместителем председателя КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
- Встреча будет посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.
- На встрече будут обсуждаться итоги недавнего майского визита президента РФ в Пекин и перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Заместитель председателя КНР станет одним из зарубежных гостей ПМЭФ в этом году.
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"После завершения пленарного заседания 5 июня состоится беседа нашего президента с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном", - сообщил Ушаков журналистам.
Он уточнил, что на повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.