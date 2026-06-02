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Путин после заседания ПМЭФ побеседует с заместителем председателя КНР - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:04 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Путин после заседания ПМЭФ побеседует с заместителем председателя КНР

Путин после пленарного заседания ПМЭФ побеседует с заместителем председателя КНР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
  • Встреча будет посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.
  • На встрече будут обсуждаться итоги недавнего майского визита президента РФ в Пекин и перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Заместитель председателя КНР станет одним из зарубежных гостей ПМЭФ в этом году.
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"После завершения пленарного заседания 5 июня состоится беседа нашего президента с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном", - сообщил Ушаков журналистам.
Он уточнил, что на повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.
"Естественно, что будут обсуждаться итоги недавнего майского визита нашего президента в Пекин и перспективы дальнейшего развития отношений нашей страны с Китаем", - рассказал помощник президента РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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