Путин после заседания ПМЭФ побеседует с заместителем председателя КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин после пленарного заседания ПМЭФ в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Встреча будет посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.

На встрече будут обсуждаться итоги недавнего майского визита президента РФ в Пекин и перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Заместитель председателя КНР станет одним из зарубежных гостей ПМЭФ в этом году.

"После завершения пленарного заседания 5 июня состоится беседа нашего президента с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном ", - сообщил Ушаков журналистам.

Он уточнил, что на повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.

"Естественно, что будут обсуждаться итоги недавнего майского визита нашего президента в Пекин и перспективы дальнейшего развития отношений нашей страны с Китаем", - рассказал помощник президента РФ