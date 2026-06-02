На ПМЭФ приедут политики из 76 стран мира

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Политики из 76 стран мира примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается представителей высокого уровня в Питере, на этот раз, мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.