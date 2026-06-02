Россия и Китай открыли совместный инженерный институт

- Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика).
- Институт будет ежегодно принимать до 360 студентов, первые 240 человек приступят к обучению в сентябре.
- Обучение будет проходить на английском языке, а также планируется создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике.
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)