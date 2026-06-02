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Россия и Китай открыли совместный инженерный институт - РИА Новости, 02.06.2026
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12:19 02.06.2026
Россия и Китай открыли совместный инженерный институт

В Фусине (КНР) открылся совместный российско-китайский инженерный институт

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУУральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика).
  • Институт будет ежегодно принимать до 360 студентов, первые 240 человек приступят к обучению в сентябре.
  • Обучение будет проходить на английском языке, а также планируется создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика), сообщили в пресс-службе российского вуза.
По словам представителей вуза, институт будет ежегодно принимать до 360 студентов. В бакалавриате и магистратуре будет работать программа "Технологические машины и оборудование", а также три магистерские программы: "Менеджмент", "Прикладная математика" и "Информационные системы и технологии". Первые 240 человек приступят к обучению уже в сентябре.
"Промышленность давно и активно цифровизируется. Создание общего института интеллектуальной инженерии в Фусине позволит нашим исследователям выйти на совместные актуальные разработки в этой сфере, а также откроет новые международные возможности для наших студентов и преподавателей", — рассказал ректор УрФУ Илья Обабков.
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУУральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)
Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет проходить на английском языке, а в работе будут задействованы молодые преподаватели из российского университета, которые направятся в Фусинь для прочтения трехнедельных модулей.
На площадке открытого института планируется также создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике, отметили в пресс-службе российского вуза.
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
1 из 4
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
2 из 4
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
3 из 4
© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
4 из 4

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
1 из 4

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
2 из 4

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
3 из 4

Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ
4 из 4
В УрФУ обучается 2 090 студентов из Китая. Университет сотрудничает с 51 китайским вузом. За последние три года ученые УрФУ опубликовали 299 статей в соавторстве с исследователями из 144 китайских организаций.
В 2026 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.
 
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