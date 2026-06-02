Россия и Китай открыли совместный инженерный институт

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (Китай)

Краткий пересказ от РИА ИИ Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика).

Институт будет ежегодно принимать до 360 студентов, первые 240 человек приступят к обучению в сентябре.

Обучение будет проходить на английском языке, а также планируется создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика), сообщили в пресс-службе российского вуза.

По словам представителей вуза, институт будет ежегодно принимать до 360 студентов. В бакалавриате и магистратуре будет работать программа "Технологические машины и оборудование", а также три магистерские программы: "Менеджмент", "Прикладная математика" и "Информационные системы и технологии". Первые 240 человек приступят к обучению уже в сентябре.

"Промышленность давно и активно цифровизируется. Создание общего института интеллектуальной инженерии в Фусине позволит нашим исследователям выйти на совместные актуальные разработки в этой сфере, а также откроет новые международные возможности для наших студентов и преподавателей", — рассказал ректор УрФУ Илья Обабков.

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР)

Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет проходить на английском языке, а в работе будут задействованы молодые преподаватели из российского университета, которые направятся в Фусинь для прочтения трехнедельных модулей.

На площадке открытого института планируется также создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике, отметили в пресс-службе российского вуза.

© Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 1 из 4 © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 2 из 4 © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 3 из 4 © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 4 из 4 Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 1 из 4 Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 2 из 4 Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 3 из 4 Уральский интеллектуальный инженерный институт открылся в городе Фусинь (КНР) © Фото : Департамент по связям с общественностью УрФУ 4 из 4

В УрФУ обучается 2 090 студентов из Китая. Университет сотрудничает с 51 китайским вузом. За последние три года ученые УрФУ опубликовали 299 статей в соавторстве с исследователями из 144 китайских организаций.