Американец Тримбл стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский баскетболист ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
- В минувшем сезоне Тримбл в среднем набирал 18,3 очка, отдавал 4,1 передачи, совершал 2,9 подбора и 1,8 перехвата в 38 матчах регулярного чемпионата.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский баскетболист ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщается в Telegram-канале лиги.
В минувшем сезоне Тримбл провел 38 матчей в "регулярке", в которых в среднем набирал 18,3 очка, отдавал 4,1 передачи, совершал 2,9 подбора и 1,8 перехвата. В ноябре и январе он был признан самым ценным игроком месяца.
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