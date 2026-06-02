Американец Тримбл стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ

В минувшем сезоне Тримбл провел 38 матчей в "регулярке", в которых в среднем набирал 18,3 очка, отдавал 4,1 передачи, совершал 2,9 подбора и 1,8 перехвата. В ноябре и январе он был признан самым ценным игроком месяца.