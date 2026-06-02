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Силва покинул пост главного тренера "Фулхэма" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
19:01 02.06.2026 (обновлено: 19:26 02.06.2026)
Силва покинул пост главного тренера "Фулхэма"

Силва покинул пост главного тренера "Фулхэма" после пяти лет работы в клубе

© Фото : Пресс-служба ФК "Фулхэм"Тренер "Фулхэма" Марку Силва
Тренер Фулхэма Марку Силва - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Фулхэм"
Тренер "Фулхэма" Марку Силва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марку Силва ушел с поста главного тренера английского «Фулхэма».
  • Он завершит работу летом по окончании контракта.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Португалец Марку Силва ушел с поста главного тренера английского "Фулхэма", сообщается на сайте футбольного клуба.
Он завершит работу летом по окончании контракта.
Силва работал в "Фулхэме" с 2021 года и помог команде вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Его лучшим результатом в высшем дивизионе было 10-е место в сезоне-2022/23, в последних двух сезонах клуб становился 11-м. Силва также работал в португальских "Эшториле" и "Спортинге", греческом "Олимпиакосе", английских "Халле", "Уотфорде" и "Эвертоне".
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