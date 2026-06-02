Силва покинул пост главного тренера "Фулхэма"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марку Силва ушел с поста главного тренера английского «Фулхэма».
- Он завершит работу летом по окончании контракта.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Португалец Марку Силва ушел с поста главного тренера английского "Фулхэма", сообщается на сайте футбольного клуба.
Он завершит работу летом по окончании контракта.
Силва работал в "Фулхэме" с 2021 года и помог команде вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Его лучшим результатом в высшем дивизионе было 10-е место в сезоне-2022/23, в последних двух сезонах клуб становился 11-м. Силва также работал в португальских "Эшториле" и "Спортинге", греческом "Олимпиакосе", английских "Халле", "Уотфорде" и "Эвертоне".
ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым
Вчера, 15:54