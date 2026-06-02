Рейтинг@Mail.ru
РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан" - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:04 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан"

РИА Новости: РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан"

© РИА Новости / Надежда ФроловаПоезд "Сапсан", стилизованный к ПМЭФ-2026
Поезд Сапсан, стилизованный к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Надежда Фролова
Поезд "Сапсан", стилизованный к ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД стилизовали поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
  • В пиковые дни ПМЭФ РЖД назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар «Сапсанов».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
"Петербургский международный экономический форум", - написано на стилизованных под ПМЭФ наклейках на окнах "Сапсана".
Орловские рысаки на территории агентства Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На ПМЭФ-2026 представят экспозицию, посвященную русской тройке
Вчера, 10:03
Аналогичные надписи размещены и на английском языке.
О ПМЭФ сообщает и текст на двери внутри поезда.
РЖД в пиковые дни ПМЭФ назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар "Сапсанов", сообщали ранее РИА Новости в компании.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран
Вчера, 03:17
 
ПМЭФ-2026МоскваСанкт-ПетербургРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала