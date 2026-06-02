Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД стилизовали поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
- В пиковые дни ПМЭФ РЖД назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар «Сапсанов».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
"Петербургский международный экономический форум", - написано на стилизованных под ПМЭФ наклейках на окнах "Сапсана".
Аналогичные надписи размещены и на английском языке.
О ПМЭФ сообщает и текст на двери внутри поезда.
РЖД в пиковые дни ПМЭФ назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар "Сапсанов", сообщали ранее РИА Новости в компании.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.