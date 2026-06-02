Саудовскую делегацию на ПМЭФ возглавит министр энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман возглавит делегацию страны на ПМЭФ.
- В состав делегации войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики Саудовской Аравии и около 200 представителей ключевых ведомств и структур королевства.
- ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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"Страной-гостем в этом году станет королевство Саудовская Аравия. Это было согласовано еще два года назад. И представительную делегацию этой страны возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что делегация королевства будет весьма представительной и широкой. В нее войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики Саудовской Аравии и еще около 200 представителей ключевых ведомств и структур королевства, представители банков, нефтяной компании Saudi Aramco.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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