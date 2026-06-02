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Саудовскую делегацию на ПМЭФ возглавит министр энергетики - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:10 02.06.2026 (обновлено: 17:11 02.06.2026)
Саудовскую делегацию на ПМЭФ возглавит министр энергетики

Ушаков: делегацию Саудовской Аравии на ПМЭФ возглавит министр энергетики страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман возглавит делегацию страны на ПМЭФ.
  • В состав делегации войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики Саудовской Аравии и около 200 представителей ключевых ведомств и структур королевства.
  • ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Страной-гостем в этом году станет королевство Саудовская Аравия. Это было согласовано еще два года назад. И представительную делегацию этой страны возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что делегация королевства будет весьма представительной и широкой. В нее войдут министр промышленности, министр транспорта и логистики Саудовской Аравии и еще около 200 представителей ключевых ведомств и структур королевства, представители банков, нефтяной компании Saudi Aramco.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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