Саудовскую делегацию на ПМЭФ возглавит министр энергетики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.