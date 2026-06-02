Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:07 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
На ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий, заявил Ушаков

Ушаков: в рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках ПМЭФ пройдет более 300 деловых мероприятий, включая панельные дискуссии, круглые столы и деловые завтраки.
  • На полях ПМЭФ состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Форум «Лекарственная безопасность», Молодежный форум «День будущего».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 300 деловых мероприятий пройдет в рамках ПМЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Программа Форума предусматривает проведение более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки", - сказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что в рамках форума пройдет ряд бизнес-диалогов - странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС - АСЕАН.
"Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум Креативных Индустрий, Форум "Лекарственная безопасность", Молодежный форум "День будущего", - рассказал Ушаков.
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Вчера, 17:05
 
ПМЭФ-2026РоссияАфрикаЛатинская АмерикаЮрий УшаковЕвразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала