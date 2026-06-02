Ушаков рассказал, сколько человек примут участие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербургском международном экономическом форуме примут участие около 20 тысяч человек.
- Участники форума будут представлять более 100 стран мира.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Отмечу, что на форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.