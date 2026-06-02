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В работе ПМЭФ будут участвовать руководители АТЭС, ОДКБ, СНГ, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:03 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
В работе ПМЭФ будут участвовать руководители АТЭС, ОДКБ, СНГ, заявил Ушаков

Ушаков: на ПМЭФ выступят главы региональных и международных организаций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В работе Петербургского международного экономического форума будут участвовать главы региональных и международных организаций, включая АТЭС, ОДКБ, СНГ, ОПЕК.
  • На форуме также будут присутствовать представители Евразийской экономической комиссии, Союзного государства и других организаций.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главы региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ, ОПЕК, будут участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Помимо лидеров и представителей высокого уровня различных стран, на форуме также будут присутствовать главы ряда региональных и международных организаций. Это АТЭС, СНГ, ОДКБ, ОПЕК, ЮНКТАД, Форум стран-экспортеров газа", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Также участие в форуме примут представители Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, Нового банка развития БРИКС и других организаций, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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