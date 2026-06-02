В работе ПМЭФ будут участвовать руководители АТЭС, ОДКБ, СНГ, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главы региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ, ОПЕК, будут участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.