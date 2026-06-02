В работе ПМЭФ будут участвовать руководители АТЭС, ОДКБ, СНГ, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В работе Петербургского международного экономического форума будут участвовать главы региональных и международных организаций, включая АТЭС, ОДКБ, СНГ, ОПЕК.
- На форуме также будут присутствовать представители Евразийской экономической комиссии, Союзного государства и других организаций.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главы региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ, ОПЕК, будут участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также участие в форуме примут представители Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, Нового банка развития БРИКС и других организаций, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.