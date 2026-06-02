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Детский хор исполнит гимн России перед матчем сборной с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
12:17 02.06.2026 (обновлено: 16:25 02.06.2026)
Детский хор исполнит гимн России перед матчем сборной с Буркина-Фасо

Дети исполнят гимн перед матчем сборной с командой из Буркина-Фасо в Волгограде

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча сборной против команды Буркина-Фасо.
  • Встреча состоится 5 июня, начало — в 20:00.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча сборной России против команды Буркина-Фасо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня. Игра пройдет в Волгограде, начало - 20:00.
"Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед стартовым свистком товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Исполнение гимна приурочено к прошедшему 1 июня Международному дню защиты детей", - сообщили в РФС.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча против сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболБуркина-ФасоВалерий КарпинВолгоградРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Спорт
 
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