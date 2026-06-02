Детский хор исполнит гимн России перед матчем сборной с Буркина-Фасо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча сборной против команды Буркина-Фасо.
- Встреча состоится 5 июня, начало — в 20:00.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча сборной России против команды Буркина-Фасо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня. Игра пройдет в Волгограде, начало - 20:00.
"Сводный детский хор города-героя Волгограда исполнит государственный гимн перед стартовым свистком товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Исполнение гимна приурочено к прошедшему 1 июня Международному дню защиты детей", - сообщили в РФС.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча против сборной Тринидада и Тобаго.