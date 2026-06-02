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Названы российские регионы-лидеры в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 02.06.2026
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10:54 02.06.2026
Названы российские регионы-лидеры в сотрудничестве с Китаем

РИА Новости: Татарстан и Москва являются лидерами в сотрудничестве с КНР

© AP Photo / Maxim ShemetovФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Maxim Shemetov
Флаги России и Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем.
  • Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области, Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ, где эффективность сотрудничества с Китаем оценена как низкая.
  • Председатель российской части РККДМР Борис Титов отметил, что в 2026 году можно ожидать усиления конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров, несмотря на факторы, ограничивающие выход регионов на рынки.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем, говорится в рейтинге Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), Института экономики роста им. П.А. Столыпина и фонда "Петербургская политика", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В группу регионов России с высокой продуктивностью сотрудничества с Китаем в результате вошли Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский край, Амурская, Тульская, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Тюменская, Московская, Новосибирская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Москва, Республика Саха, а также Ямало-Ненецкий и Еврейский автономные округа", - сказано в рейтинге.
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Этим регионам, подчеркивается нем, "удалось реализовать большую часть договоренностей и соглашений в реальные инвестпроекты".
Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области, Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ. Их эффективность в сотрудничестве с Китаем авторами рейтинга оценена как низкая: в этих регионах большинство совместных с Китаем проектов пока остаются на бумаге либо отсутствуют вовсе.
"КНР является стратегическим партнером России. Китайские компании сегодня выступают ключевыми подрядчиками в крупных промышленных проектах, обеспечивают поставки критически важного оборудования и участвуют в локализации производства на территории России", – отметил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
По его словам, в 2026 году "мы можем видеть усиление конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров". Но есть и факторы, которые ограничивают выход регионов на рынки: как отметил Титов, это относительно низкая узнаваемость большинства регионов РФ в КНР (по аналогии со слабой узнаваемостью китайских провинций у значительной части российской аудитории).
"При этом постепенно нарастает конкуренция между регионами-лидерами и аутсайдерами китайского направления, чья активность сводится к единичным визитам и меморандумам, не выстраивающимся в последовательную стратегию", - добавил Титов.
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КитайЗабайкальский крайРоссияРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияБорис Титов
 
 
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