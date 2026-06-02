Названы российские регионы-лидеры в сотрудничестве с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем.

Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области, Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ, где эффективность сотрудничества с Китаем оценена как низкая.

Председатель российской части РККДМР Борис Титов отметил, что в 2026 году можно ожидать усиления конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров, несмотря на факторы, ограничивающие выход регионов на рынки.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем, говорится в рейтинге Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), Института экономики роста им. П.А. Столыпина и фонда "Петербургская политика", который имеется в распоряжении РИА Новости.

Этим регионам, подчеркивается нем, "удалось реализовать большую часть договоренностей и соглашений в реальные инвестпроекты".

Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области , Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ. Их эффективность в сотрудничестве с Китаем авторами рейтинга оценена как низкая: в этих регионах большинство совместных с Китаем проектов пока остаются на бумаге либо отсутствуют вовсе.

Борис Титов. "КНР является стратегическим партнером России. Китайские компании сегодня выступают ключевыми подрядчиками в крупных промышленных проектах, обеспечивают поставки критически важного оборудования и участвуют в локализации производства на территории России", – отметил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития

По его словам, в 2026 году "мы можем видеть усиление конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров". Но есть и факторы, которые ограничивают выход регионов на рынки: как отметил Титов, это относительно низкая узнаваемость большинства регионов РФ в КНР (по аналогии со слабой узнаваемостью китайских провинций у значительной части российской аудитории).