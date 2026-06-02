Названы российские регионы-лидеры в сотрудничестве с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем.
- Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области, Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ, где эффективность сотрудничества с Китаем оценена как низкая.
- Председатель российской части РККДМР Борис Титов отметил, что в 2026 году можно ожидать усиления конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров, несмотря на факторы, ограничивающие выход регионов на рынки.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха вошли в число регионов РФ с высоким уровнем сотрудничества с Китаем, говорится в рейтинге Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), Института экономики роста им. П.А. Столыпина и фонда "Петербургская политика", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В группу регионов России с высокой продуктивностью сотрудничества с Китаем в результате вошли Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский край, Амурская, Тульская, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Тюменская, Московская, Новосибирская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Москва, Республика Саха, а также Ямало-Ненецкий и Еврейский автономные округа", - сказано в рейтинге.
Этим регионам, подчеркивается нем, "удалось реализовать большую часть договоренностей и соглашений в реальные инвестпроекты".
Аутсайдерами рейтинга стали Тверская, Магаданская, Омская, Псковская, Самарская области, Республика Мордовия и ряд других субъектов РФ. Их эффективность в сотрудничестве с Китаем авторами рейтинга оценена как низкая: в этих регионах большинство совместных с Китаем проектов пока остаются на бумаге либо отсутствуют вовсе.
"КНР является стратегическим партнером России. Китайские компании сегодня выступают ключевыми подрядчиками в крупных промышленных проектах, обеспечивают поставки критически важного оборудования и участвуют в локализации производства на территории России", – отметил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
По его словам, в 2026 году "мы можем видеть усиление конкуренции российских регионов за китайских инвесторов и партнеров". Но есть и факторы, которые ограничивают выход регионов на рынки: как отметил Титов, это относительно низкая узнаваемость большинства регионов РФ в КНР (по аналогии со слабой узнаваемостью китайских провинций у значительной части российской аудитории).
"При этом постепенно нарастает конкуренция между регионами-лидерами и аутсайдерами китайского направления, чья активность сводится к единичным визитам и меморандумам, не выстраивающимся в последовательную стратегию", - добавил Титов.