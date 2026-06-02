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Экс-капитан "Трактора" Кадейкин подписал контракт с "Автомобилистом" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:15 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Экс-капитан "Трактора" Кадейкин подписал контракт с "Автомобилистом"

Кадейкин подписал двухлетний контракт с ХК "Автомобилист"

© Фото : Пресс-служба ХК СКААлександр Кадейкин
Александр Кадейкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК СКА
Александр Кадейкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кадейкин перешел из челябинского «Трактора» в екатеринбургский «Автомобилист».
  • Кадейкин заключил контракт с «Автомобилистом» сроком на два сезона.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший нападающий и капитан челябинского "Трактора" Александр Кадейкин перешел в екатеринбургский "Автомобилист", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кадейкин заключил контракт сроком на два сезона. Ранее во вторник о расставании с Кадейкиным сообщил челябинский "Трактор". Форвард выступал за челябинский клуб с июня 2024 года, а летом 2025-го был выбран капитаном.
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Кадейкину 32 года, в КХЛ он также выступал за подмосковный "Атлант", петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев". На его счету 786 матчей в лиге и 363 (142+221) очка.
Также пресс-служба КХЛ сообщила о том, что вратарь Александр Самонов подписал двухлетний контракт с ЦСКА, а бывший американский защитник "Трактора" Логан Дэй подписал контракт на один сезон с казахстанским "Барысом".
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ХоккейСпортАлександр КадейкинТракторАвтомобилистАтлантАлександр СамоновКХЛ 2025-2026
 
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