Экс-капитан "Трактора" Кадейкин подписал контракт с "Автомобилистом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кадейкин перешел из челябинского «Трактора» в екатеринбургский «Автомобилист».
- Кадейкин заключил контракт с «Автомобилистом» сроком на два сезона.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший нападающий и капитан челябинского "Трактора" Александр Кадейкин перешел в екатеринбургский "Автомобилист", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Капитан "Трактора" вышел из клуба
Вчера, 12:21
Кадейкину 32 года, в КХЛ он также выступал за подмосковный "Атлант", петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев". На его счету 786 матчей в лиге и 363 (142+221) очка.
Также пресс-служба КХЛ сообщила о том, что вратарь Александр Самонов подписал двухлетний контракт с ЦСКА, а бывший американский защитник "Трактора" Логан Дэй подписал контракт на один сезон с казахстанским "Барысом".