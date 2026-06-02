Слепышев ушел из "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Антон Слепышев покинул московское «Динамо» из-за истечения срока контракта.
- В сезоне-2025/26 Слепышев провел за «Динамо» 66 матчей и набрал 27 очков (9 голов + 18 передач).
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нападающий Антон Слепышев покинул московское "Динамо" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Слепышеву 32 года. Он выступал за "Динамо" с 2025 года. Форвард провел в составе "бело-голубых" два сезона, сыграв 95 матчей, в которых совершил 34 результативных действия (14+20). Ранее в КХЛ Слепышев представлял новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий играл за "Эдмонтон Ойлерз" с 2015 по 2018 год. Вместе со сборной России Слепышев стал серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.
По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.
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