Русские звезды сразятся за Кубок Стэнли. Но трофей НХЛ не пустят в Россию

"Вегас" и "Каролина" встретятся в финале Кубка Стэнли-2026. В составе обеих команд выступают российские хоккеисты. Игроки из России станут чемпионами НХЛ 11-й год подряд. О грядущем противостоянии — в анонсе РИА Новости Спорт.

Новая пара в финале

"Вегас Голден Найтс" и "Каролина Харрикейнз" разыграют звание сильнейшего клуба сезона-2025/26 в Национальной хоккейной лиге. Для НХЛ подобная пара в финале Кубка Стэнли станет абсолютно новой. "Вегас" и "Каролина" еще ни разу не встречались друг с другом в плей-офф. Предыдущий раз, когда "Харрикейнз" добирались до финала, франшизы "Голден Найтс" не существовало даже в планах — первые серьезные разговоры о создании клуба НХЛ в штате Невада состоялись лишь несколько лет спустя, а в 2017 году "рыцари" наконец-то начали свой путь в сильнейшей хоккейной лиге мира.

© AP Photo / Chris Seward Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз" © AP Photo / Chris Seward Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз"

И для "Вегаса", и для "Каролины" грядущий финал Кубка Стэнли станет третьим в истории обоих клубов. "Голден Найтс" успели оформить третий выход в решающую стадию плей-офф НХЛ в течение всего девяти сезонов: в розыгрыше-2017/18, который стал дебютным для "рыцарей" в их истории, клуб из Парадайса уступил в пяти матчах серии "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (1-4), а в сезоне-2022/23 одолел "Флориду Пантерз" Сергея Бобровского (4-1) и выиграл свой первый Кубок Стэнли всего за шесть лет существования франшизы. Что касается "Харрикейнз", то "ураганы" с момента переезда франшизы из Коннектикута в Северную Каролину в 1997 году впервые вышли в финал плей-офф в 2002-м, когда уступили "Детройт Ред Уингз" Сергея Федорова, Павла Дацюка и Игоря Ларионова (1-4), а спустя четыре года вместе с Олегом Твердовским в составе стали чемпионами, одолев "Эдмонтон Ойлерз" (4-3).

Интересно, что в том победном для "Каролины" финале одним из лидеров команды был Род Бриндамор — нынешний главный тренер "ураганов" тогда носил капитанскую нашивку. Сейчас же Бриндамор вошел в историю как седьмой человек в истории НХЛ (и первый — в современной истории лиги), кто дошел до финала Кубка Стэнли в рядах одного клуба и в качестве капитана команды, и в качестве главного тренера. В случае чемпионства канадский специалист также может стать седьмым в истории лиги, кому удастся выиграть заветный трофей и в качестве игрока, и в качестве наставника одного и того же клуба.

© Фото : nhl.com/hurricanes Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Рон Бриндамор © Фото : nhl.com/hurricanes Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Рон Бриндамор

Путь к финалу

Для "Каролины" в принципе этот сезон является необычным. На протяжении многих лет "Харрикейнз" записывали в число одних из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, но всякий раз в плей-офф подопечные Бриндамора терпели крах в плей-офф и дальше финала Восточной конференции не проходили. За эти годы многие уже успели махнуть рукой на перспективы "ураганов" добиться успеха, играя в хоккей Бриндамора. И вот только теперь "Кейнз" получили настоящий шанс доказать — прежде всего себе, — что все усилия не были напрасными.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала лучшим клубом Восточной конференции, набрав 113 очков и одержав 53 победы в 82 матчах. В сводной таблице "регулярки" выше были только "Колорадо Эвеланш" (121 балл). В плей-офф "Кейнз" буквально прошли ураганом по своим соперникам в предыдущих трех раундах: подопечные Бриндамора поочередно разобрались с "Оттавой Сенаторз", "Филадельфией Флайерз" и "Монреаль Канадиенс" и добыли суммарно 12 побед в 13 матчах. Единственное до сих пор поражение "Харрикейнз" потерпели лишь в первой игре серии против "Монреаля", которую команда из Роли провела спустя 11 дней паузы. Многие отмечали факт потери "ураганами" игрового тонуса из-за слишком долго перерыва между вторым и третьим раундами плей-офф, но банда Бриндамора быстро вернулась на победный путь.

"Вегас" же в очередной раз подарил фанатам всех остальных клубов НХЛ повод выругаться в адрес "рыцарей". Клуб из Невады и ранее был среди тех, кого многие поклонники хоккея в Северной Америке недолюбливают. В этом сезоне "Голден Найтс" получили порцию негатива от общества после подписания контракта с Картером Хартом — тем самым вратарем, который был одним из фигурантов нашумевшего сексуального скандала. Сегодня же Харт является одной из причин участия "Вегаса" в финале Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф канадский голкипер показывает отличную игру и высокие результаты.

Дополнительным поводом для негатива в сторону "Голден Найтс" стал еще и тот факт, что при более адекватном регламенте НХЛ этой команды при ее результатах в "регулярке" в плей-офф бы не было вообще. За последние несколько лет формат и состав дивизионах лиги подвергся критике множество раз. И не просто так. Тихоокеанский дивизион, лидером которого стал "Вегас", является поистине слабейшим в НХЛ. Но "Голден Найтс" пробились в плей-офф как победители дивизиона. В 82 матчах чемпионата "рыцари", которые незадолго до плей-офф резко назначили Джона Тортореллу на пост главного тренера вместо Брюса Кэссиди, одержали всего лишь 39 побед. Для сравнения — "Вашингтон" (43 победы), "Нью-Йорк Айлендерс" (43 победы), "Нью-Джерси Девилз" (42 победы), "Детройт Ред Уингз" (41 победа), "Коламбус Блю Джекетс" (40 побед) и "Флорида" (40 побед) выигрывали по ходу чемпионата чаще "Вегаса", но в плей-офф не попали.

Впрочем, своими результатами на пути к финалу Кубка Стэнли "Голден Найтс" отбросили в сторону все претензии относительно их заслуги побороться за звание лучшего клуба НХЛ. В первых двух раундах подопечные Тортореллы разобрались с "Ютой Маммот" (4-2) и "Анахайм Дакс" (4-2), а в финале Западной конференции разгромили сильнейший клуб "регулярки" — "Колорадо" неожиданно для всех не смог вообще ничего поделать против "Вегаса" и "отлетел" в четырех матчах серии.

Россияне идут за Кубком Стэнли

При любом раскладе этого сезона НХЛ продлится серия русских чемпионов — по итогам финала хоккеист из России точно поднимет Кубок Стэнли. Эта серия длится с 2016 года, когда Евгений Малкин стал двукратным обладателем заветного трофея в составе "Питтсбург Пингвинз". С тех пор минимум один российский хоккеист приходил к чемпионству в стане команды НХЛ:

2016 — Евгений Малкин ("Питтсбург");

2017 — Евгений Малкин ("Питтсбург");

2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов ("Вашингтон");

2019 — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев ("Сент-Луис Блюз");

2020 — Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Александр Волков ("Тампа-Бэй Лайтнинг");

2021 — Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев ("Тампа");

2022 — Валерий Ничушкин ("Колорадо");

2023 — Иван Барбашев ("Вегас");

2024 — Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко ("Флорида");

2025 — Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов ("Флорида").

Нынешний сезон станет 11-м подряд успешным для российских хоккеистов НХЛ.

В составе "Вегаса" зажигают два россиянина — Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

Барбашев является одним из ключевых игроков "Голден Найтс" с того момента, как пополнил стан "рыцарей": в сезоне-2022/23 он был обменян из "Сент-Луиса" в трансферный дедлайн и сходу привел клуб к его первому чемпионству. В текущем розыгрыше плей-офф Иван набрал 12 очков (5 голов и 7 передач) в 16 предыдущих матчах.

© Фото : twitter.com/goldenknights Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев © Фото : twitter.com/goldenknights Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев

Для самого российского форварда грядущий финал станет уже третьим в карьере: в 2019 году он победил в рядах "Блюз", а в 2023-м — в "Голден Найтс". В случае чемпионства Барбашев станет лишь пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось стать трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока. До сих пор эта вершина покорилась только Игорю Ларионову, Серге. Федорову, Сергею Брылину и Евгению Малкину (Вячеслав Фетисов как игрок выиграл два Кубка Стэнли, а третий раз в своей карьере стал чемпионом НХЛ уже в роли тренера).

Что касается Дорофеева, то для молодого российского нападающего этот финал станет дебютным в карьере. В чемпионском для "Вегаса" сезоне-2022/23 он в плей-офф не играл. Сегодня же без Павла линию нападения "Голден Найтс" невозможно представить. В прошедшей "регулярке" Дорофеев настрелял 37 шайб в 82 матчах (из россиян больше только у Кирилла Капризова и Никиты Кучерова — 45 и 44 гола соответственно), а в 16 матчах текущего розыгрыша плей-офф забросил 10 шайб.

Павел является лучшим снайпером "Вегаса" за весь сезон и одним из главных голеадоров всей лиги в этом розыгрыше Кубка Стэнли (лидерство в списке снайперов турнира плей-офф с ним делит его одноклубник Бретт Хауден). В случае чемпионства Дорофеев стал 39-м российским хоккеистом, кому удалось выиграть Кубок Стэнли в качестве игрока.

Число хоккеистов из России, чье имя нанесено на Кубок Стэнли, может достичь отметки в 40, если чемпионами станут "Харрикейнз". Прямо сейчас в стане "Каролины" на победу претендуют сразу два игрока — Андрей Свечников и Александр Никишин. Никто из них ранее еще не имел опыта игры в финале плей-офф НХЛ, для них грядущая битва станет своеобразным дебютом.

© AP Photo / Karl B DeBlaker Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © AP Photo / Karl B DeBlaker Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Свечников в этом сезоне набрал 70 очков (31+39) в 79 матчах чемпионата и 7 баллов (3+4) в 13 играх плей-офф, Никишин в своем первом полноценном сезоне в НХЛ набрал 33 очка (11+22) в 81 матче "регулярки" и отметился одной голевой передачей в 11 играх плей-офф.

В теории к Свечникову и Никишину мог добавиться и Петр Кочетков, но это произойдет лишь при самых форс-мажорных обстоятельствах: российский голкипер в матчах этого плей-офф еще не участвовал, а главным вратарем "Каролины" остается 36-летний датчанин Фредерик Андерсен. В "регулярке" Кочетков отыграл всего лишь девять неполных матчей, после чего был переведен в список травмированных. Российский вратарь был вынужден перенести операцию и формально завершил сезон. В основную команду Петр до сих пор не вызывался.

© AP Photo / Candice Ward Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин в матче против "Вегас Голден Найтс" © AP Photo / Candice Ward Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин в матче против "Вегас Голден Найтс"

Несмотря на будущий успех российских хоккеистов в этом сезоне НХЛ, никому из них не удастся привезти Кубок Стэнли в свои родные края. В 2022 году лига вынесла запрет на путешествие трофея в Россию, хотя по традиции хоккеисты имеют право привезти кубок в свою страну во время межсезонья. По политическим причинам российские обладатели Кубка Стэнли могут провести день с трофеем лишь на территории Северной Америки — так называемый день с Кубком Стэнли происходит у россиян уже в сентябре, когда хоккеисты прибывают в Америку для подготовки к новому сезону.

« "Нет никаких изменений в правилах путешествия с Кубком Стэнли. Те правила, что были приняты в 2022 году, остаются в силе", — заявил РИА Новости Спорт заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.