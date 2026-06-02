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Глава "ПСЖ" отказался назвать зачинщиков погромов в Париже фанатами клуба - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:25 02.06.2026 (обновлено: 14:29 02.06.2026)
Глава "ПСЖ" отказался назвать зачинщиков погромов в Париже фанатами клуба

Президент "ПСЖ": зачинщики беспорядков не являются нашими болельщиками

© AP Photo / Thomas PadillaПолиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что люди, устроившие беспорядки после победы команды в Лиге чемпионов, не могут считаться болельщиками парижского футбольного клуба.
  • «ПСЖ» 30 мая обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира.
  • После матча по всей Франции были задержаны 890 человек, также пострадали 178 полицейских и жандармов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что люди, устроившие беспорядки после победы команды в Лиге чемпионов, не могут считаться болельщиками парижского футбольного клуба, и отметил, что настоящие жители столицы Франции так не поступают.
"ПСЖ" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. Как отмечает Le Parisien, после матча по всей Франции были задержаны 890 человек, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. Также глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 178 полицейских и жандармов.
Беспорядки после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Париже один человек погиб на фоне беспорядков после победы "ПСЖ"
31 мая, 15:15
"Мы против этого и не гордимся этим. Парижане так не поступают. Я знаю болельщиков "ПСЖ" - они такого не делают. Это наш город, и его нужно защищать, а не разрушать. Я уверен, что это не болельщики "Пари Сен-Жермен". Мы не гордимся ими, и этому нужно положить конец", - сказал Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.
Ранее беспорядки во Франции осудили президент страны Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
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