Глава "ПСЖ" отказался назвать зачинщиков погромов в Париже фанатами клуба

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что люди, устроившие беспорядки после победы команды в Лиге чемпионов, не могут считаться болельщиками парижского футбольного клуба, и отметил, что настоящие жители столицы Франции так не поступают.