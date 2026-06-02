Экс-супруга Билла Гейтса станет совладельцем клуба НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мелинда Френч Гейтс станет миноритарным акционером компании One Roof Sports and Entertainment, управляющей командой «Сиэтл Кракен».
- Контроль над клубом с 2024 года перешел к Саманте Холлоуэй, дочери первого владельца команды Дэвида Бондермана.
- Мелинда Френч Гейтс выразила радость по поводу возможности инвестировать в Сиэтл и установить более тесную связь со спортивным сообществом города.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американская предпринимательница Мелинда Френч Гейтс станет совладельцем команды "Сиэтл Кракен", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Подчеркивается, что она станет миноритарным акционером компании One Roof Sports and Entertainment, управляющей "Сиэтлом" и его домашней ареной. Ожидается одобрение сделки со стороны НХЛ. С 2024 года контроль над клубом перешел к Саманте Холлоуэй, дочери первого владельца команды Дэвида Бондермана, ушедшего из жизни в декабре 2024 года в возрасте 82 лет.
"Как человеку, который уже много лет живет в Сиэтле, для меня очень важно получить возможность инвестировать в наш город и его будущее. Я искренне верю в силу спорта. После многих лет поддержки спортивных команд Сиэтла я рада установить более тесную связь со спортивным сообществом города. Сиэтл является двигателем инноваций во многих сферах, и руководство Саманты Холлоуэй в клубе отлично это отражает" , - заявила Френч Гейтс.
Френч Гейтс 61 год. По данным Forbes, ее состояние оценивается в 30,3 млрд долларов, она входит в топ-80 богатейших людей мира. Была женой американского предпринимателя Билла Гейтса с 1994 по 2021 год.
По итогам сезона-2025/26 "Сиэтл", набрав 79 очков, занял 13-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф НХЛ. Клуб выступает в лиге с 2021 года.
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