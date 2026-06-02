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Суд Амстердама отложил дело Промеса для дополнительного расследования - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
14:42 02.06.2026
Суд Амстердама отложил дело Промеса для дополнительного расследования

Дело об изъятии 8 млн евро у Промеса требует дополнительного расследования

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКвинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Квинси Промес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рассмотрение вопроса об изъятии у Квинси Промеса 8 миллионов евро отложено.
  • По мнению гособвинения, деньги могли быть получены от торговли наркотиками, в связи с чем необходимо дополнительное расследование.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые, по мнению гособвинения, могли быть получены от торговли наркотиками, отложено из-за необходимости дополнительного расследования, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы футболиста.
"Рассмотрение дела по финансовым вопросам… было отложено для проведения дополнительного расследования", - заявили в юридической фирме.
В понедельник представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани сообщила РИА Новости, что дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок. Гособвинение считает, что эти деньги могли быть получены в результате контрабанды наркотиков, в которой подозревают футболиста.
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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ФутболАмстердамНидерландыКвинси ПромесСпартак Москва
 
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