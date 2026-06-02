Суд Амстердама отложил дело Промеса для дополнительного расследования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рассмотрение вопроса об изъятии у Квинси Промеса 8 миллионов евро отложено.
- По мнению гособвинения, деньги могли быть получены от торговли наркотиками, в связи с чем необходимо дополнительное расследование.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые, по мнению гособвинения, могли быть получены от торговли наркотиками, отложено из-за необходимости дополнительного расследования, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы футболиста.
"Рассмотрение дела по финансовым вопросам… было отложено для проведения дополнительного расследования", - заявили в юридической фирме.
В понедельник представитель Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани сообщила РИА Новости, что дело о рассмотрении требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок. Гособвинение считает, что эти деньги могли быть получены в результате контрабанды наркотиков, в которой подозревают футболиста.