Суд Амстердама отложил дело Промеса для дополнительного расследования

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об изъятии у бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые, по мнению гособвинения, могли быть получены от торговли наркотиками, отложено из-за необходимости дополнительного расследования, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы футболиста.