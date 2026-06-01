"Зенит" повел в серии за бронзу Лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ со счетом 82:80.
- Самым результативным игроком матча стал Георгий Жбанов из «Зенита», набравший 22 очка.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:80 (23:14, 18:26, 28:20, 13:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Георгий Жбанов из "Зенита", на счету которого 22 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Патрик Миллер (19).
Серия продлится до трех побед, следующий матч состоится 3 июня в Санкт-Петербурге.
ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ
23 мая, 19:07