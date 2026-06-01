Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Шнайдер впервые выйдет в четвертьфинал "Ролан Гаррос", где встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Наоми Осакой.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу посеянной под 25-м номером Шнайдер. Киз получила 19-й номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Шнайдер впервые сыграет в четвертьфинале "Ролан Гаррос". Ее соперницей станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко (1-й номер посева) и японкой Наоми Осакой (16).
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
31 мая, 20:05