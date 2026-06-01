Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
17:19 01.06.2026
Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Диана Шнайдер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Шнайдер впервые выйдет в четвертьфинал "Ролан Гаррос", где встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Наоми Осакой.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу посеянной под 25-м номером Шнайдер. Киз получила 19-й номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Шнайдер впервые сыграет в четвертьфинале "Ролан Гаррос". Ее соперницей станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко (1-й номер посева) и японкой Наоми Осакой (16).
ТеннисСпортФранцияПарижРолан ГарросДиана ШнайдерМэдисон КизАрина Соболенко
 
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
