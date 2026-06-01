Умер комментатор снукера Владимир Синицын

"На 75-м году жизни скончался известный комментатор, арбитр по снукеру, многолетний эксперт "Рейтинга букмекеров" и наш друг Владимир Синицын. Большой знаток и поклонник снукера, Владимир знал, как донести и что рассказать, чтобы у бильярдной разновидности появилась новая аудитория. Этому способствовало и его исключительное обаяние, подчеркнуто уважительная манера общения", - говорится в сообщении.