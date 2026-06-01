Умер комментатор снукера Владимир Синицын

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комментатор снукера Владимир Синицын умер в возрасте 74 лет, сообщил "РБ Спорт" в своем Telegram-канале.
"На 75-м году жизни скончался известный комментатор, арбитр по снукеру, многолетний эксперт "Рейтинга букмекеров" и наш друг Владимир Синицын. Большой знаток и поклонник снукера, Владимир знал, как донести и что рассказать, чтобы у бильярдной разновидности появилась новая аудитория. Этому способствовало и его исключительное обаяние, подчеркнуто уважительная манера общения", - говорится в сообщении.
Синицын работал спортивным комментатором с 1981 года, с 2005 года на постоянной основе комментировал снукер на телеканале Eurosport, а также другие виды спорта. Работал комментатором на Олимпийских играх.