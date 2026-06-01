Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинскую теннисистку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую теннисистку Диану Шнайдер за лайки под постами в соцсетях, которые не понравились украинской спортсменке.
Украинская теннисистка Александра Олейникова во время пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции по теннису потребовала ввести санкции против Шнайдер за то, что та ставила лайки под постами главреда в соцсетях.
"Затем был матч, в котором Диана вынесла Олейникову в двух сетах в одну калитку. Диана, спасибо за лайки. Я Вас тоже", - написала Симоньян.
Шнайдер в субботу обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос".