Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинскую теннисистку - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:02 01.06.2026
Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинскую теннисистку

Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинку Олейникову

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую теннисистку Диану Шнайдер за лайки под своими постами в соцсетях.
  • Диана Шнайдер обыграла украинскую теннисистку Александру Олейникову в третьем круге «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую теннисистку Диану Шнайдер за лайки под постами в соцсетях, которые не понравились украинской спортсменке.
Украинская теннисистка Александра Олейникова во время пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции по теннису потребовала ввести санкции против Шнайдер за то, что та ставила лайки под постами главреда в соцсетях.
"Затем был матч, в котором Диана вынесла Олейникову в двух сетах в одну калитку. Диана, спасибо за лайки. Я Вас тоже", - написала Симоньян.
Шнайдер в субботу обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос".
Российская теннисистка Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Соперница Калинской назвала россиянку одной из лучших теннисисток в мире
Вчера, 18:36
 
ТеннисСпортДиана ШнайдерМаргарита СимоньянРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала