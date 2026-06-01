Диц подписал контракт с "Сибирью"
Хоккей
17:14 01.06.2026
Диц подписал контракт с "Сибирью"

Диц подписал двухлетний контракт с "Сибирью"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канадский защитник Даррен Диц заключил соглашение с новосибирской "Сибирью", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два года.
В завершившемся сезоне Диц играл за минское "Динамо", в составе которого провел 64 матча и набрал 24 очка (6 голов + 18 ассистов). Канадец также ранее защищал цвета астанинского "Барыса", московского ЦСКА, омского "Авангарда" и екатеринбургского "Автомобилиста". В составе армейского клуба защитник дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023). За свою карьеру в КХЛ Диц провел 548 матчей, заработав 267 очков (94+173).
