© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

Главой секты в Ленинградской области оказалась кандидат наук из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Главой секты "Исход/Еxodus" в Ленобласти, куда с рейдом пришли правоохранительные органы, оказалась кандидат химических наук из Петербурга Валентина Кузнецова, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

"Руководила сектой Валентина Кузнецова - кандидат химических наук из Санкт-Петербурга , оставившая научную деятельность чтобы стать "Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суть так называемого учения Кузнецовой сводилась к базовым для тоталитарной секты смыслам.

"Кузнецова заявляла о том, что является посланником высших сил на земле, обладающим знанием, о способах спасения при наступлении "часа Х", - пояснил собеседник.

На кадрах оперативной съемки видно, что помещения дома, где проходили собрания секты, заставлены изображениями и фото Кузнецовой в разных стилях.