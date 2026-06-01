Главой секты в Ленинградской области оказалась кандидат наук из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Главой секты "Исход/Еxodus" в Ленобласти, куда с рейдом пришли правоохранительные органы, оказалась кандидат химических наук из Петербурга Валентина Кузнецова, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Руководила сектой Валентина Кузнецова - кандидат химических наук из Санкт-Петербурга, оставившая научную деятельность чтобы стать "Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что суть так называемого учения Кузнецовой сводилась к базовым для тоталитарной секты смыслам.
"Кузнецова заявляла о том, что является посланником высших сил на земле, обладающим знанием, о способах спасения при наступлении "часа Х", - пояснил собеседник.
На кадрах оперативной съемки видно, что помещения дома, где проходили собрания секты, заставлены изображениями и фото Кузнецовой в разных стилях.
Ранее РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщало, что деятельность секты во Всеволожском районе Ленобласти после визита правоохранительных органов прекращена. В доме, где жила ее глава, обнаружено 10 миллионов рублей и камеры слежения за последователями, которые жили на одном участке. В отношении Кузнецовой составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Также рассматривается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела.
