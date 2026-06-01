Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область по итогам 2025 года возглавили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей, замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости.

Материальное благополучие семей - один из самых чувствительных индикаторов экономического развития страны. Как отмечают эксперты, различия между материальным положением семей в регионах РФ весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается.

Как считали рейтинг

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2025 года рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата . Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен.

Как отмечают эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.

Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

В лидерах добывающие регионы

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими медианную по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2025 года после минимальных жизненно необходимых трат (здесь и далее - в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 51,5 тысячу рублей.

По итогам 2025 года в 20 российских регионах потенциально возможный скорректированный свободный остаток денежных средств семьи превышает общероссийский уровень. В реальности этот остаток меньше (возможно, существенно, в зависимости от уровня потребления), поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает самые минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может.

В первой десятке рейтинга по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва Санкт-Петербург . По итогам 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 141,4 тысячи рублей.

На второй строчке в рейтинге Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - здесь остаток составляет 102,6 тысячи рублей. На третьем месте - Магаданская область , где этот показатель - 94,9 тысячи рублей. На четвертом месте - Сахалинская область , где в семьях остается 87,7 тысячи рублей. Замыкает лидирующую пятерку Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составил 84,6 тысячи рублей.

На шестой строчке рейтинга расположились Чукотский автономный округ (78,5 тысяч рублей). Седьмую и восьмую строчки рейтинга занимают Ненецкий автономный округ (77,7 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (70,2 тысячи рублей). На девятом месте - Республика Саха (Якутия) с результатом 69,7 тысячи рублей, а замыкает первую десятку Татарстан (67,2 тысячи рублей).

В конце списка - Северный Кавказ

Как показал рейтинг, в четырех российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается, и без дополнительных доходов прожить невозможно.

В число замыкающих рейтинг входят представители Северо-Кавказских республик, где потенциально возможный денежный остаток отрицательный. Кроме того, еще в шести российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается менее 15 тысяч рублей, что также вынуждает родителей искать дополнительные источники доходов.

В регионах с отрицательным денежным остатком важнейшим источником доходов семей является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев имеют место "серые" зарплаты.

Семьям с одним ребенком легче

В российской среднестатистической семье с двумя родителями и одним ребенком потенциально возможный свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 69,9 тысячи рублей. Всего в 20 регионах потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат. При этом регионов, где потенциально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 25 тысяч рублей, по итогам 2025 года шесть.