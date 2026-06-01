Путин сообщил, что знает о планах восстановить колледж в Старобельске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о планах властей ЛНР восстановить колледж в Старобельске.
"Я знаю, что вы и региональные власти, Леонид Иванович (Пасечник, глава ЛНР - ред.), хотели бы там восстановить, да, колледж?" - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.