Путин: наказание для устроивших теракт в Старобельске будет неотвратимым

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все они (преступники - ред.) должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым", - сказал Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Позже российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что, как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является террористическим актом.