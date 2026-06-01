Путин вручает госнаграды многодетным родителям в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026

Владимир Путин впервые со времен пандемии коронавируса в очном формате вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле.

Ордена получат родители из девяти многодетных семей, среди которых Сорлины из Москвы, Палютины из Псковской области, Автаевы из Республики Мордовия и другие.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

Впервые со времен пандемии коронавируса церемония проходит в очном формате. Предшествующие награждения орденом "Родительская слава", приуроченные ко дню защиты детей, проходили в формате видеоконференцсвязи.

Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.