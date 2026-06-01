Рейтинг@Mail.ru
Путин вручает госнаграды многодетным родителям в Кремле - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 01.06.2026 (обновлено: 18:00 01.06.2026)
Путин вручает госнаграды многодетным родителям в Кремле

Путин вручает государственные награды многодетным родителям в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей. 1 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин впервые со времен пандемии коронавируса в очном формате вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле.
  • Ордена получат родители из девяти многодетных семей, среди которых Сорлины из Москвы, Палютины из Псковской области, Автаевы из Республики Мордовия и другие.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей в Екатерининском зале Кремля. Среди них Сорлины из Москвы, Палютины из Псковской области, Автаевы из Республики Мордовия, Соловьевы из Ростовской области, Меджидовы из Республики Дагестан, а также Каркусовы из Республики Северная Осетия.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Матвиенко поблагодарила Путина за внимание к вопросам семьи
29 мая, 15:02
Кроме того, высокие награды из рук президента получит семья Власовых из Тюмени, Дерягиных из Новосибирской области и семья Колотун из Херсонской области.
Впервые со времен пандемии коронавируса церемония проходит в очном формате. Предшествующие награждения орденом "Родительская слава", приуроченные ко дню защиты детей, проходили в формате видеоконференцсвязи.
Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Звание и орден "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Большие дружные семьи вызывают гордость всех россиян, заявил Путин
21 мая, 17:05
 
ОбществоМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала