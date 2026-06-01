Путин вручает госнаграды многодетным родителям в Кремле

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник вручает ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей в Екатерининском зале Кремля. Среди них Сорлины из Москвы, Палютины из Псковской области, Автаевы из Республики Мордовия, Соловьевы из Ростовской области, Меджидовы из Республики Дагестан, а также Каркусовы из Республики Северная Осетия.
Кроме того, высокие награды из рук президента получит семья Власовых из Тюмени, Дерягиных из Новосибирской области и семья Колотун из Херсонской области.
Впервые со времен пандемии коронавируса церемония проходит в очном формате. Предшествующие награждения орденом "Родительская слава", приуроченные ко дню защиты детей, проходили в формате видеоконференцсвязи.
Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Звание и орден "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.