В ОБСЕ прокомментировали атаки ВСУ на Донбасс
01.06.2026
В ОБСЕ прокомментировали атаки ВСУ на Донбасс

ОБСЕ об атаках ВСУ на детей Донбасса: безопасность должна быть в центре усилий

Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
  • Представитель ОБСЕ заявил, что безопасность, достоинство и благополучие детей должны быть поставлены в центр всех усилий по урегулированию конфликта на Украине.
  • Он добавил, что гражданское население является наиболее уязвимой категорией.
ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Безопасность, достоинство и благополучие детей должны быть поставлены в центр всех усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости представитель ОБСЕ, комментируя атаки ВСУ на Донбасс, включая удар по колледжу в Старобельске ЛНР.
"Слишком много жизней было потеряно, а гражданское население - особенно наиболее уязвимые категории, включая детей, - продолжает нести самые тяжелые издержки. Их безопасность, достоинство и благополучие должны быть поставлены в центр всех усилий", - сообщил представитель организации в ответ на просьбу прокомментировать страдания детей Донбасса из-за украинских ударов, в том числе атаку на Старобельск, в результате которой погибли подростки.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Луганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныОБСЕУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
