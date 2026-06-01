В Петербурге нетрезвый мужчина головой разбил входную дверь в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге на станции метро "Политехническая" неизвестный разбил входную дверь.
- Полиция задержала по подозрению в совершении преступления 47-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала неоднократно судимого местного жителя, который, предположительно, головой разбил входную дверь на станции метро "Политехническая", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, около 4.00 мск в воскресенье сотрудник обеспечения транспортной безопасности метрополитена сообщил в полицию Калининского района о неизвестном, разбившим входную дверь на станции "Политехническая".
"В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель, который, находясь в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений разбил головой стекло входной двери метро", – рассказали в ГУМВД.
Сумма материального ущерба устанавливается.
Пока мужчина получил административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.