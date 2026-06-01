Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нетрезвый мужчина головой разбил входную дверь в метро - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 01.06.2026
В Петербурге нетрезвый мужчина головой разбил входную дверь в метро

МВД: нетрезвый петербуржец головой разбил входную дверь на станции метро

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге на станции метро "Политехническая" неизвестный разбил входную дверь.
  • Полиция задержала по подозрению в совершении преступления 47-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала неоднократно судимого местного жителя, который, предположительно, головой разбил входную дверь на станции метро "Политехническая", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, около 4.00 мск в воскресенье сотрудник обеспечения транспортной безопасности метрополитена сообщил в полицию Калининского района о неизвестном, разбившим входную дверь на станции "Политехническая".
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Подмосковье осудили на 22 года мужчину, забившего до смерти дочь за плач
Вчера, 15:18
"В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержан ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель, который, находясь в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений разбил головой стекло входной двери метро", – рассказали в ГУМВД.
Сумма материального ущерба устанавливается.
Пока мужчина получил административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Расследование дела девушки, обвиняемой в сокрытии 168 рублей, возобновили
Вчера, 14:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала