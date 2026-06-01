"Мурад Легенда" приезжал в ЛНР как гражданское лицо, сообщили силовики

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный в интернете как "Мурад Легенда", не уходил на СВО, а приезжал в ЛНР в качестве гражданского лица, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На прошлой неделе 40-летний Рамазанов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором заявил, что "просто принял решение и поехал" – якобы он отправился добровольцем в зону СВО.