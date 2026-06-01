Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный как "Мурад Легенда", приезжал в ЛНР в качестве гражданского лица.
- Рамазанов не числится в рядах Вооруженных сил России.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, известный в интернете как "Мурад Легенда", не уходил на СВО, а приезжал в ЛНР в качестве гражданского лица, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
На прошлой неделе 40-летний Рамазанов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором заявил, что "просто принял решение и поехал" – якобы он отправился добровольцем в зону СВО.
Уроженец Дагестана Рамазанов прославился в интернете после того, как летом 2021 года таксист выложил видео с ним в YouTube. Во время поездки Рамазанов, представившись Мурадом, вел себя вызывающе и агрессивно, ругался матом и отказывался платить за поездку. Видео набрало миллионные просмотры, "Мурад" стал героем мемов и участником различных шоу в интернете.
В 2023 году Рамазанова задерживали в Дербенте за дебош в ресторане, тогда в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).