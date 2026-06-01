Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге рассказал, как выстрелил в него

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева показал на месте преступления, как достал из багажника карабин TG-2 и выстрелил.
- В ночь на 7 мая 41-летний местный житель выстрелил в 35-летнего Исаева, который с ранением был доставлен в больницу, где скончался.
- Задержан предполагаемый соучастник убийства, который, по данным СУСК, помогал совершить преступление и находится под стражей.
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге показал на месте преступления, как во время разговора со спортсменом достал из багажника карабин TG-2 и выстрелил, сообщает СУСК по Калужской области.
«
"После допроса с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он сознался в совершении убийства, изложив свою версию произошедшего", - говорится в сообщении.
СУСК опубликовал видео с места преступления, где фигурант рассказывает, как все было. По его словам, трагедия произошла около половины двенадцатого ночи 6 мая.
«
"Вот здесь между машинами мы стояли разговаривали. Поздороваться только успели, как я открыл багажник, достал карабин TG-2, соответственно, произошел выстрел… Помню момент, он мне что-то крикнул… с ним был конфликт ранее", - сказал обвиняемый.
По данным СУСК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия стрелял 41-летний местный житель, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Стрелявший попытался скрыться, его задержали в Брянской области. Мужчине было предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Позже был задержан предполагаемый соучастник убийства – 53-летний местный житель. По данным СУСК по Калужской области, мужчина помогал совершить преступление, был рядом с предполагаемым убийцей. Его обвиняют в угрозе убийством и пособничестве убийством. Он тоже под стражей.