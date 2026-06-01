Умер греческий футболист Мариос Иконому - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Умер греческий футболист Мариос Иконому

Мариос Иконому погиб в результате аварии в возрасте 33 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий футболист Мариос Иконому умер в возрасте 33 лет.
  • Он провел несколько дней в реанимации после ДТП, в которое он попал 23 мая.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Греческий футболист Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет, проведя несколько дней в больнице после автомобильной аварии, сообщает издание "Катимерини".
"Скончался известный на международном уровне футболист Мариос Иконому", - говорится в материале.
Как пишет газета, спортсмен скончался в больнице города Янина. Перед этим он провел несколько дней в реанимации, куда попал после аварии 23 мая. Мотоцикл Иконому столкнулся с автомобилем.
Футболист начал свою карьеру в футбольном клубе ПАС из Янины, впоследствии играл за итальянские "Кальяри", "Болонью", СПАЛ, "Бари", "Сампдорию", греческий АЕК. Иконому провел шесть матчей за сборную Греции. В 2014 году он завершил карьеру футболиста.
 
