Умер греческий футболист Мариос Иконому

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Греческий футболист Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет, проведя несколько дней в больнице после автомобильной аварии, сообщает издание "Катимерини".
"Скончался известный на международном уровне футболист Мариос Иконому", - говорится в материале.
Как пишет газета, спортсмен скончался в больнице города Янина. Перед этим он провел несколько дней в реанимации, куда попал после аварии 23 мая. Мотоцикл Иконому столкнулся с автомобилем.